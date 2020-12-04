Депутат Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) от фракции «Единая Россия», член комиссии по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения в ЗС НСО Николай Мочалин предложил запретить заочное голосование для депутатов в пандемию, а также высказался за сокращение штата аппарата власти в пользу решения насущного вопроса укомплектованности больниц.

Во время заседания комитета по социальной политике ЗС Новосибирской области 3 декабря Николай Мочалин предложил исключить возможность дистанционного голосования на сессиях для депутатов областного парламента. Напомним, что такую возможность народным избранникам дает принятый в регионе режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Предложение депутата отменить дистанционный формат голосования не было поддержано большинством членов комиссии.

«Что ж, у нас демократия, решения принимаются коллегиально. У депутатов другая точка зрения. И это нормально. Но я в силу своего депутатского, да и жизненного опыта категорически против заочного и дистанционного голосования, потому что при этом совершенно не видна позиция депутата как публичной личности. Непонятно, голосует ли он так, как заявлял лично, или нет? Держит ли он свое слово перед избирателями или обманывает? В том случае, когда голосование проходит заочно, депутата не видно, и это трудно проверить. А мне скрывать нечего», — рассказал Николай Мочалин.

Кроме того, депутат обратил внимание коллег на выросшие в последние годы затраты на аппарат власти. Он отметил, что проблема берет истоки с принятия в начале 2000-х годов в России закона 131-ФЗ «О местном самоуправлении».

Принятие закона привело к резкому увеличению штата исполнительной власти. Однако лучше работать она, по мнению депутата, от этого не стала. А если меры и отразились как-то на бюджете, то лишь в худшую сторону, умножив траты на содержание аппарата.

«Эта тема очень давняя. У нас аппарат исполнительной и законодательной властей растет как на дрожжах. На Красном проспекте и улице Кирова чиновники уже не помещаются. Министерства арендуют офисы в бизнес-центрах», — возмущается Николай Мочалин.

С его слов, аппарат правительства региона за эти годы вырос более чем в два раза, настолько же больше стало его штатных работников. Численность собственных депутатов в каждом районе выросла в два раза. Фонд ОМС за восемь лет прирос по части штата на 70%, то есть в 1,7 раза. Выросли, соответственно, и расходы на содержание сотрудников.

«В ФОМС 170 бухгалтеров, которые ни за что не отвечают. А денег там на содержание фонда тратится в год 109 млн рублей. Зато у нас нет денег купить компьютерный томограф в больницу, где лечат пациентов с коронавирусом! Стоит такой аппарат 60 млн рублей», — уточнил депутат.

Николай Мочалин напомнил, что вопрос о чрезмерно раздутом аппарате власти в регионе поднимался уже неоднократно. В том числе при бывшем губернаторе Владимире Городецком.

«Создавали рабочую группу по оптимизации численности администрации. Однако вопрос так и не был решен. Кому же хочется сокращать самих себя?» — задается вопросом Николай Мочалин. Депутат считает необходимым выйти к губернатору области с предложением о создании рабочей группы, которая займется сокращением аппарата чиновников.

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