В Сибирском федеральном округе, как и по всей России, происходит переход на новую модель рынка тепла. Она подразумевает долгосрочное тарифообразование для привлечения инвесторов. Какие города уже перешли на новую модель и что мешает сделать это другим муниципалитетам, обсудили на совещании Госсовета России 27 ноября.

2,5 трлн рублей на модернизацию теплосетей

Госсовет России провел совещание о первых итогах перехода регионов на целевую модель рынка тепловой энергии. Мероприятие прошло в формате видеоконференции 27 ноября при участии министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова. Также участниками совещания стали более 300 экспертов, представителей энергетических компаний и СМИ из разных регионов России.

Самым острым вопросом энергетической отрасли на сегодня остается недостаток финансирования для решения проблемы изношенности сетей. Об этом заявили практически все взявшие слово спикеры из регионов.

«Обеспечить людей теплом с каждым годом становится все сложнее. Состояние систем теплоснабжения достигло критического уровня: износ котельных достигает 55%. В среднем износ сетей составляет 63%, а в ряде случаев доходит до 90%. Это уже не трубы — это труха! Поэтому и потери в теплосетях превышают все разумные пределы. О какой энергоэффективности в такой ситуации можно говорить? Мы греем теплом улицу. С этим ни шутить, ни тянуть ни в коем случае нельзя!» — призвал коллег руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика», губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

При этом, по оценке Минэнерго России, на модернизацию всей отрасли необходима колоссальная сумма — более 2,5 трлн рублей. Только за счет бюджета привлечь такие средства не представляется возможным. Реальным решением проблемы может стать внедрение модели «альтернативной котельной» — перехода на долгосрочное тарифообразование, отказ от государственного регулирования тарифов единых теплоснабжающих организаций. Конечная цена на тепловую энергию устанавливается по соглашению сторон, но не выше предельного уровня, определенного на несколько лет и контролируемого государством.

«Бесконечно поднимать тариф мы не можем. Но сегодня появился реальный механизм привлечения инвестиций в отрасль — переход муниципальных образований в ценовую зону теплоснабжения, так называемый метод «альтернативной котельной». При этом инвесторы получают гарантии окупаемости вложений и долгосрочные тарифы. А муниципалитеты избавляются от головной боли и получают обновленную инфраструктуру, эффективную работу всей сферы теплоснабжения и гарантии плавного, необременительного роста тарифов», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Опытные регионы и новички

Отметим, что переход на систему альтернативных котельных в России начался еще в мае 2019 года. В настоящее время модель внедрили в 13 муниципалитетах в девяти субъектах РФ. Благодаря этому на модернизацию системы теплоснабжения в этих городах планируется привлечь более 91 млрд руб. частных инвестиций.

Пионером по внедрению целевой модели тарифообразования в Кемеровской области стал город Прокопьевск. До 2029 года на модернизацию всей системы теплоснабжения здесь будет направлено 1,8 млрд руб. До 2025 года в городе планируют закрыть 14 котельных, заменить шесть устаревших котельных агрегатов, автоматизировать работу трех котлов. Ежегодная замена тепловых сетей составит 25–30 км.

Также Минэнерго России совместно с Сибирской генерирующей компанией рассматривает в настоящее время план по переходу к новой модели Кемерова. Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры здесь планируется в объеме 7,3 млрд рублей.

Заместитель главы Хакасии Ирина Войнова на заседании сообщила новость о том, что регион только что принял решение о переводе своих крупнейших городов — Абакана и Черногорска — в ценовую зону теплоснабжения.

Резкого роста тарифов для потребителей, по словам губернатора Кузбасса, модернизация системы не повлечет. Кроме того, при переходе на новую модель теплоснабжения будут приняты дополнительные меры социальной поддержки населения.

Новосибирск в самом начале пути поиска источников инвестиций. Минимально необходимый объем средств в теплоснабжение города, по оценке специалистов СГК, составляет порядка 15 млрд рублей. В случае перехода на долгосрочное тарифообразоваие СГК готова будет вложить в замену теплосетей города 20,5 млрд рублей, заявил на Госсовете генеральный директор ОА «Сибирская угольная энергетическая компания» и генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Степан Солженицын.

Среди сдерживающих факторов перехода городов на новую модель теплоснабжения участники совещания отметили сложность бюрократических процедур, недостаточную проработанность механизмов контроля выполнения обязательств сторонами контракта. Некоторые участники совещания предложили упростить процедуры согласования перехода на новую модель теплоснабжения для малых муниципальных образований.

«Пока мы активнее работаем с городами с населением более 500 тысяч человек. Есть сложности с созданием котельных в малых городах. Поэтому предлагаю при рассмотрении схемы развития городов сразу принимать и решения об их ценовой зоне тарифа на теплоэнергию», — предложил руководитель теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Дополнительно спикер отметил хорошие перспективы привлечения инвестиций в строительство альтернативных котельных через взаимодействие с банками. К началу 2022 года компания «Т Плюс» планирует внедрить программу модернизации теплоснабжения в 25 городах России.

О планах инвестировать в теплосети городов Сибири до 60 млрд рублей рассказал Степан Солженицын. «Мы уже взяли на себя обязательства вложений по городам присутствия в объеме 20 млрд рублей. На рассмотрении еще такая же сумма. Но, вероятно, мы не остановимся на этом, и наша инвестиционная программа может достигнуть 60 млрд рублей», — отметил Степан Солженицын. По его словам, теплоснабжение — рынок конкурентный, и потребители должны иметь возможность выбирать и по мере развития технологий использовать эти возможности. А задача СГК как поставщика — предлагать цену на тепло, которая будет ниже, чем у других поставщиков.

Цена тепла

Участники совещания обсудили механизмы совершенствования методики расчета цены альтернативной котельной, что должно быть более выгодно потребителям. В частности, эксперты предложили изменить величину установленной тепловой мощности котельных с 10 Гкал/час на 7 Гкал/час. А для эффективного расчета предельной цены ввести понятие этажности зданий. В соответствии с этим, муниципалитетам предлагается выбрать один из двух способов расчета цены в зависимости от превалирующей этажности зданий — для городов с 18- или 5-этажной застройкой.

«В законе сегодня прописан критерий потребления 10 Гкал/час, но на самом деле потребление может быть меньше. Кроме того, нужно понимать, какие именно нужны сети для подводки к домам разной этажности и при разной плотности жилой застройки. Поэтому периодическое обновление методики даст возможность лучше «видеть» потребителя. Только так централизованное отопление всегда будет для потребителя лучше, чем автономное, и наш потолок цены тарифа будет заведомо ниже», — пояснил Степан Солженицын.

Подводя итоги совещания, Сергей Цивилев попросил руководителей регионов изучить опыт внедрения модели альтернативной котельной, до 1 марта провести анализ возможностей перехода на этот метод в своих городах и представить свои предложения в Минэнерго РФ.

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