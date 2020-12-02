3 декабря Новосибирский НИИ туберкулёза (ННИИТ) совместно с российским офисом ВОЗ и при поддержке Европейского регионального бюро ВОЗ проведёт бесплатный вебинар для лабораторных специалистов и фтизиатров, посвящённый рассмотрению последних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в области диагностики туберкулёза.

По данным ННИИТ, в течение трёхчасового онлайн-семинара специалисты из 18 приоритетных по туберкулёзу стран европейского региона ВОЗ ознакомятся с рекомендациями в отношении использования экспресс-возможностей выявления туберкулёза, представленными в 3-ем модуле сводного руководства и проанализируют влияние пандемии COVID-19 на лабораторный сектор противотуберкулезных учреждений.

В рамках вебинара лабораторных специалистов профильных учреждений и фтизиатров также ознакомят с новым инструментом оценки качества выполнения тестов на лекарственную чувствительность, разработанным Европейской Лабораторной Инициативой ВОЗ. Кроме того они смогут принять участие в интерактивном онлайн-тренинге «Лекарственно-устойчивый туберкулез: интерпретация результатов быстрых молекулярных тестов».

Начало семинара — 3 декабря в 10.00 по московскому времени. Для принятия участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Она доступна по ссылке

Подобные образовательные мероприятия ННИИТ проводит два-три раза в год. Как правило, они проходят очно, но в текущем году, в связи с санитарными ограничениями, семинары перешли в онлайн-формат.

Исполнительный директор Сотрудничающего центра ВОЗ при ННИИТ Ирина Фелькер рассказала «Континенту Сибирь» о том, что в вебинаре собираются принять участие 143 российских слушателя из числа специалистов фтизиатрической службы, а также фтизиатры и сотрудники лабораторий из Турции, стран Закавказья, Средней Азии и Восточной Европы.

«Новосибирская область — один из самых неблагоприятных регионов России, как по туберкулёзу с множественной лекарственной устойчивостью — так и по туберкулёзу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией», — сообщила «Континенту Сибирь» Ирина Фелькер. Именно этим объясняется живейший интерес медицинского сообщества региона к запланированному семинару: из 143 российских участников 18 человек подали заявки именно с территории Новосибирской области.

Вся работа фтизиатрической службы в России регламентируется федеральными клиническими рекомендациями. Рекомендации ВОЗ примерно на 90% согласуются с национальными рекомендациями, но там всегда есть какие-то отличия, например короткие схемы для лечения лекарственно-устойчивых форм туберкулёза, отчёты об использовании пока не зарегистрированных в России препаратов. «Сводное руководство ВОЗ обновляется раз в несколько лет, и при его рассмотрении мы всегда имеем живейший интерес со стороны российских специалистов», – подчеркнула Ирина Фелькер.

Представитель ННИИТ также отметила, что подобные образовательные мероприятия оказывают реальный положительный эффект на диагностику и лечение туберкулёза. «Мы ожидаем, что качество лабораторной диагностики в результате полученных знаний возрастёт. Здесь будет прямая корреляция», – отметила Ирина Фелькер, рассматривая программу грядущего вебинара.

В онлайн-семинаре примут участие не только сотрудники ННИИТ, но и главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения РФ Ирина Васильева, а также другие российские специалисты. Всемирную организацию здравоохранения будут представлять, в частности, члены Европейской лабораторной Инициативы (ЕЛИ) по туберкулезу, ВИЧ и вирусным гепатитам доктор Клаудио Кёзер и Наталия Шубладзэ, а также секретарь Европейской лабораторной Инициативы (ЕЛИ) доктор Судэ Эсхани.

Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулёза является единственным за Уралом федеральным центром по борьбе с этой болезнью. Помимо лечения туберкулёза и консультирования пациентов, НИИ занимается научной и организационно-методической работой, а также осуществляет эпидемиологический мониторинг в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в рамках национальной и международных программ по борьбе с туберкулезом. Директором ННИИТ с 3 ноября 2020 года является доктор медицинских наук Наталья Ставицкая. Доктор медицинских наук Ирина Фелькер возглавляет Сотрудничающий Центр ВОЗ, созданный на базе ННИИТ в 2011 году. Новосибирская область в 2019 году вошла в ТОП-5 наиболее неблагополучных регионов России по туберкулёзу. В регионе зарегистрировано значительное количество больных туберкулёзом со множественной лекарственной устойчивостью, а также больных туберкулёзом с одновременным инфицированием ВИЧ.

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