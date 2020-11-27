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Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Психоаналитик, специалист по групповым процессам, психодинамический коуч
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Культурный обозреватель
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