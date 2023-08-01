1 августа, в профессиональный праздник сотрудников службы инкассации, пресс-служба Сибирского Сбера рассказала о том, какое расстояние преодолели ее инкассаторские экипажи с начала 2023 года.

День инкассатора отмечается в России ежегодно 1 августа. Именно в этот день 84 года назад — в 1939 году — по приказу председателя Госбанка СССР была создана первая официальная государственная инкассационная служба. В 1988 году появилось Российское объединение инкассации (Объединение «Росинкас»), которое с принятием Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» от 10 июля 2002 года вошло в систему Банка России и является на сегодняшний день одним из крупнейших в стране перевозчиков денежной наличности и других ценностей. При этом, коммерческие организации нередко имеют свои собственные команды инкассаторов.

Служба инкассации Сбера обслуживает более 6 000 объектов в Сибири — это банкоматы, отделения банка и организации-клиенты, для обслуживания которых инкассаторы совершают свыше трехсот выездов ежедневно. По информации пресс-службы, с начала 2023 года инкассаторы Сибирского банка Сбербанка преодолели расстояние в 6 000 000 километров — для сравнения, это расстояние более чем в сто сорок пять раз превышает длину экватора (40075 км).

«Служба инкассации в Сбере выполняет одну из важнейших логистических и охранных функций в работе с денежными средствами. Благодаря инкассаторам наши клиенты на протяжении многих лет доверяют нам свои ценности, т.к. уверены в их гарантированной сохранности. Сегодня, в День инкассатора, поздравляю с профессиональным праздником каждого причастного сотрудника! Желаю как можно больше спокойных смен и крепкого здоровья», — приводит пресс-служба пожелание от председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрия Солнцева.