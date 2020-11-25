Аналитики МТС рассказали о том, как провели «бархатный сезон» новосибирцы

Аналитики МТС с помощью инструментов BigData определили ТОП-3 направлений, куда отправлялись на отдых в осенние месяцы жители Новосибирска и области. Исследование показало, что многие новосибирцы не отказались от поездки на море, а также отдали предпочтение туризму внутри страны.

«Анализ трафика с помощью инструментов BigData позволяет точно проанализировать туристические потоки: кто и откуда приезжает, сколько времени проводит, какие интересы проявляет, на что готов тратить время и деньги, – подчеркнул директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Мы уже несколько лет реализуем проекты по разработке цифровых моделей российских регионов. Наш опыт и экспертизу мы готовы использовать с максимальной пользой для нашего региона».

Анализ роста мобильного трафика показал, что в этом году, несмотря на режим ограничений, новосибирцы традиционно провели «бархатный сезон» на берегу моря, но в пределах России – на курортах Краснодарского края и в Крыму. При этом на российское побережье Черного моря в этом году отправились две трети отдыхающих против 30% в прошлом году.

Второе место среди популярных мест для отпуска этой осенью заняла северная столица России Санкт-Петербург. Его музеи и исторические места стали более доступными в отсутствие иностранных туристов, чем и воспользовались новосибирцы – их приехало в этом году на 10% больше, чем год назад, и они сгенерировали более трети всего интернет-трафика отдыхающих внутри страны.

Горный Алтай, популярный у новосибирцев в любое время года, занял третье место в рейтинге. Турбазы, комплексы и дома отдыха на Телецком озере, Чемале, Катуни и Ае активно принимали жителей новосибирского региона в сентябре и октябре. Любуясь красотами Горного Алтая осенью этого года, новосибирцы «накачали» интернет-трафика на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Популярное турецкое направление показало падение спроса по сравнению с прошлым голом – туда отправилось втрое меньше новосибирских туристов, что связано в первую очередь с переориентацией спроса на внутренний туризм.

В ходе исследования также выяснили, что на отдыхе жители Новосибирской области продолжают активно использовать цифровые сервисы — в сентябре и октябре более 70% отдыхающих выходили в интернет и использовали мобильные приложения. Новосибирцы проводили время в социальных сетях, мессенджерах и на площадках для просмотра видео-контента, например, к YouTube обращались более 18% отдыхающих. В целом предпочтения новосибирцев относительно потребления контента разделились следующим образом: самой популярной оказался Instagram (23%), далее — сеть ВКонтакте (19%), Odnoklassniki — 4%, на карты и навигационные сервисы пришлось 7% интернет-трафика.

Собранные оператором данные, по словам Александра Соловенчука, можно применять не только в развитии туристической инфраструктуры, но и в других сферах городского хозяйства.

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