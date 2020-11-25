Экс-начальник райотдела судебных приставов в Красноярском крае «прощал» штрафы, чтобы не портить статистику

Красноярские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника судебных приставов по Боготольскому району региона. По версии правоохранителей, он отказывался взыскивать задолженности, чтобы не портить статистику работы своего отдела.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю 25 ноября, 28-летний врио руководителя с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года давал указание подчинённым регистрировать сведения о задолженностях, которые поступают в подразделение, не в полном объёме, и не приступать к процедуре принудительного исполнения.

Как предполагают следователи, подозреваемый это делал в целях повышения качественного показателя своей работы, а также для того, чтобы скрыть ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и избежать дисциплинарной ответственности.

«Таким образом, в результате незаконных действий подозреваемого от регистрации были скрыты исполнительные документы разной категории взыскания: административные штрафы, алименты неимущественного характера, возмещение материального ущерба, взыскание задолженности по ЖКХ, госпошлины, кредитов и займов в количестве более 2 тысяч 600 документов на общую сумму более 27 миллионов 600 тысяч рублей», – сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю.

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя ведомства завели по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Напомним, в ноябре уволенные чиновники министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края отделались штрафом и условным сроком за превышение должностных полномочий.

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