Уволенные чиновники «природного» министерства в Алтайском крае отделались штрафом и условным сроком за превышение полномочий

Суд в Алтайском крае вынес приговор бывшему заместителю министра природных ресурсов и экологии региона и бывшему начальнику-лесничему отдела по Белокурихинскому лесничеству. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, в 2016 году к начальнику-лесничему обратился предприниматель с просьбой выполнить вырубку леса для строительства горнолыжной трассы. В 2017 году лесничий вступил в сговор с министром экологии, и чиновники распорядились вырубить участок, обосновав работы прокладкой противопожарного разрыва.

«Превышая полномочия, должностные лица нанесли непоправимый вред экологии края, а также ущерб лесному фонду на сумму около одного миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю 23 ноября.

Обвиняемые признали вину в полном объёме и возместили ущерб. В связи с этим суд назначил заместителю министра штраф 35 тыс. руб., а начальнику-лесничему – год лишения свободы условно.

Ранее сообщалось о том, что красноярские власти запретят добывать золото загрязняющим реки предприятиям через суд.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.