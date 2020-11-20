Итальянский кинематограф всегда радует нас эмоциональными, яркими, талантливыми премьерами. VII Российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино RIFF пройдет в новосибирском Центре культуры и отдыха с 25 ноября по 1 декабря.

Российско-итальянский кинофестиваль (RIFF) можно считать лучшим современным кино из Италии и про Италию: полнометражные комедии, мелодрамы и драмы, короткий метр, документальные работы и необычные проекты на грани жанров и видов искусств. В фестивальной афише представлены 16 лент, все фильмы — участники и победители известных региональных фестивалей Италии, участники 77-го Венецианского кинофестиваля и многих других европейских смотров.

Фильм открытия «Итальянские каникулы» режиссера Массимо Веньера будет показан 25 ноября, он наверняка подарит зрителям солнечное настроение настоящей итальянской комедии. По сюжету три семьи решают провести летний отпуск на юге Италии. Не зная друг друга, они выбирают один и тот же курорт и по ошибке агентства снимают один и тот же дом… в одно и то же время. Они очень не похожи друг на друга, и беззаботные каникулы превращаются в уморительный комический квест на выживание. Удастся ли героям к концу отпуска не просто выжить, но и стать друзьями не разлей вода?

Это уже 11-й совместный фильм любимейшего в Италии комического трио Альдо, Джованни и Джакомо (Альдо Бальо, Джованни Сторти и Джакомо Поретти). Каждая их комедия бьет на родине все кассовые рекорды и собирает награды: у трио есть премии Nastro d’argento и Telegatto, премия имени Витторио Де Сики (Premio Vittorio De Sica) «За вклад в итальянское кино» и специальная премия Città di Sanremo «За 25 лет в киноискусстве». Эта солнечная комедия снималась прошлым летом в Апулии: в Бари, коммуне Мола-ди-Бари и местечке Паркителло. Часть съемок прошла также в Милане. В одной из главных ролей — актриса Лучия Машино, которая была гостьей «Победы» пару лет назад.

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Среди всего богатства программы этого года обращаем ваше внимание на документальный фильм «Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино». Это полтора часа чистого визуального удовольствия, вдохновляющее путешествие в мир художника Ренато Казаро, который создавал плакаты к фильмам Серджо Леоне, Бернардо Бертолуччи, Франко Дзеффирелли, Райнера Вернера Фасбиндера и других мэтров мирового кино. В 2019 году Квентин Тарантино пригласил Казаро для создания олдскульных плакатов для фильма «Однажды в Голливуде».

Завершит программу 1 декабря биографическая драма «Хаммамет», снятая маститым режиссером Джанни Амелио, многократным обладателем венецианского «Золотого льва» и других престижных наград. Его последняя работа посвящена последним годам Беттино Кракси, одного из самых важных и неоднозначных итальянских лидеров XX века. Фильм, основанный на реальных фактах, сочетает достоверность хроники с глубоким психологизмом, как и положено в большом кино. Главная роль в этом фильме принесла Пьерфранческо Фавино итальянский «Золотой глобус», премию Nastro d’Argento и другие, а сама картина уже приняла участие почти в 30 кинофестивалях.

RIFF — это не только показы, но и профессиональное жюри, в состав которого входят режиссеры, сценаристы, актеры, журналисты, деятели искусства из Италии и России; кроме того, каждый раз своего фаворита выбирают и зрители фестиваля. Но главное — возможность ощутить живой пульс современного кинематографа Италии, пережить множество незабываемых мгновений радости от знакомства с удивительным, солнечным и теплым итальянским кино и насладиться мелодичными звуками итальянской речи.

Фестиваль RIFF пройдет при поддержке Итальянского Института культуры и под патронажем Посольства Италии. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

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