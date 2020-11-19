АО «Красноярский машиностроительный завод» за время второй волны пандемии коронавируса увеличил производство медицинского кислорода в два раза. Сейчас предприятие поставляет в медучреждения региона до тысячи тонн продукции.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства 19 ноября, увеличить производственные мощности руководителей предприятия попросил региональный минздрав.

«За счёт наращивания производственных мощностей завод за последние два месяца увеличил производство кислорода в два раза до тысячи тонн в месяц», — говорится в сообщении.

В правительстве Красноярского края отметили, что в производстве задействованы две установки, которые разделяют воздух на азот и кислород. Такая технология позволяет выпускать газообразный и жидкий азот, а также жидкий технический и медицинский кислород.

«Красноярский машиностроительный завод» известен как крупнейший в Сибири производитель жидкого медицинского кислорода, при этом основная продукция предприятия – оружие и боеприпасы.

Криогенную продукцию завод выпускает с 1962 года. Как отмечают в краевом правительстве, в 2015 году на предприятии появилась вторая установка разделения воздуха, благодаря которой количество выпускаемой продукции существенно увеличилось.

Ранее сообщалось о том, что в ноябре правительство Новосибирской области закупило для медучреждений 300 кислородных концентраторов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.