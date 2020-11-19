Красноярский машиностроительный завод удвоил производство медицинского кислорода во время пандемии

Юлия Моисеева
 
кислородный концентратор
Фото Михаила Перикова

АО «Красноярский машиностроительный завод» за время второй волны пандемии коронавируса увеличил производство медицинского кислорода в два раза. Сейчас предприятие поставляет в медучреждения региона до тысячи тонн продукции.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства 19 ноября, увеличить производственные мощности руководителей предприятия попросил региональный минздрав.

«За счёт наращивания производственных мощностей завод за последние два месяца увеличил производство кислорода в два раза до тысячи тонн в месяц», — говорится в сообщении.

В правительстве Красноярского края отметили, что в производстве задействованы две установки, которые разделяют воздух на азот и кислород. Такая технология позволяет выпускать газообразный и жидкий азот, а также жидкий технический и медицинский кислород.

«Красноярский машиностроительный завод» известен как крупнейший в Сибири производитель жидкого медицинского кислорода, при этом основная продукция предприятия – оружие и боеприпасы.

Криогенную продукцию завод выпускает с 1962 года. Как отмечают в краевом правительстве, в 2015 году на предприятии появилась вторая установка разделения воздуха, благодаря которой количество выпускаемой продукции существенно увеличилось.

Ранее сообщалось о том, что в ноябре правительство Новосибирской области закупило для медучреждений 300 кислородных концентраторов.

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