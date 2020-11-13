Депутат Николай Мочалин предложил сократить статьи регионального бюджета, не связанные со спасением людей в период пандемии

Обсуждение проекта закона о бюджете Новосибирской области на три предстоящих года, которое накануне совершенно спокойно прошло в нескольких комитетах Законодательного собрания региона, неожиданно встретило сопротивление на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения 12 ноября. «Континент Сибирь» узнал, что вызвало негативную реакцию депутатов.

С докладом о проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов выступил зампред правительства — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Он рассказал, что на 2021 год доходная часть областного бюджета Новосибирской области рассчитана в сумме 171 млрд 494,7 млн рублей со снижением к ожидаемому исполнению 2020 года на 11,7%, на 2022 год — 161 млрд 610,7 млн рублей со снижением на 5,8% к прогнозу 2021 года, на 2023 год — 167 млрд 791,4 млн рублей с ростом на 3,8% к прогнозу 2022 года.

По информации главы областного Минфина, общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Новосибирской области в 2021 году планируется в сумме 30 671 337,3 тыс. рублей, что более чем в два раза ниже безвозмездных поступлений текущего года.

Параметры бюджета вызвали вопросы у членов комитета по соцполитике. Депутат регионального Законодательного собрания Игорь Умербаев отметил, что у него сложилось мнение, будто бы бюджет верстали в надежде, что пик пандемии через месяц-два будет пройден, и наступит всеобщее благоденствие. Депутат Александр Шпикельман подчеркнул, что не только область, вся страна входит в затяжной кризис. «В связи с этим остро встает вопрос о стратегии развития. Мы видим, что все больше ограничений накладывается на проведение массовых спортивных, зрелищных мероприятий. Может быть, стоит подумать о том, чтобы приостановить строительство стадиона или четвертого моста, а освободившиеся деньги направить на нужды медицины?» — задался вопросом депутат.

Жестко и достаточно предметно по приоритетным направлениям бюджета выступил депутат Николай Мочалин. Он привел такие цифры: в 2020 году валовый региональный продукт (ВРП) сократится на 8%, область недосчитается 100 млрд рублей ВРП. Введенный режим самоизоляции привел к приостановлению или полному прекращению деятельности многих бизнесов, особенно в таких сферах, как туризм, общественное питание, гостиницы, спорт и досуг. Около 50 тысяч человек остались без работы и это, по мнению депутата, не предел.

«Идет глубочайший экономический кризис: эпидемия COVID-19, сокращение ВРП, остановка целых отраслей, рост безработицы, ослабление рубля, экономические санкции, рост нищеты. А нам предлагают прогнозные сценарии, программы и правила формирования бюджета прошлых лет, никак не связанные с сегодняшней ситуацией.

В проекте закона об областном бюджете затраты на здравоохранение составляют 67,8% к уровню 2020 года, отрицательная динамика и по направлениям «Социальная политика» (86,8%), «Национальная экономика» (73,1%). Очевидно, что средств из бюджета на медицину, социальную защиту выделяется недостаточно. Вместо решительных мер депутатов призывают в волонтерское движение. Нам предлагают принять участие в обеспечении медучреждений водой, горячими обедами, транспортом, средствами индивидуальной защиты и так далее. Это означает, что в больницах мало чего есть», — отметил парламентарий.

Николай Мочалин выступил за сокращение бюджета уже на этапе его подготовки к первому чтению. «Сегодня все силы должны быть направлены в первую очередь на спасение жизни людей. Предлагаю на ближайшей сессии принять закон в двух чтениях с секвестром не приоритетных направлений и увеличением дефицита бюджета до предельной величины, идти на заемные средства, чтобы обеспечить больницы, врачей всем необходимым. Я настаиваю на оперативном немедленном перераспределении возможных доходов областного бюджета на мероприятия по выживанию. Все внимание должно быть направлено на здравоохранение. Мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать», — отметил депутат.

При работе по сокращению статей бюджета Николай Мочалин предложил убрать расходы на мероприятия по проведению и участию в региональных, всероссийских и международных семинарах. Отказаться от проведения форумов, выставок, фестивалей и других культурно-массовых мероприятий за счет бюджета. Приостановить исполнение наказов избирателей, поддержку общественных организаций и спортивных федераций. Сократить расходы на содержание и представительские функции законодательной и исполнительной власти, затраты на капвложения (мосты, дороги, административные здания) и иные расходные направления, не связанные с выживанием людей.

«Сегодня приоритет только один — здоровье наших граждан. Мы должны максимально высвободить ресурсы и направить их на здравоохранение. Возможно, какие-то начатые объекты капстроительства придут за это время в негодность, но тем самым мы сможем спасти часть жителей, которые сегодня умирают в больничных коридорах», — подчеркнул Николай Мочалин.

Среди предложений депутата прозвучали следующие: выделить средства, провести модернизацию и расширить технический парк машин скорой помощи, приобрести кислородные концентраторы. Пересмотреть заработную плату медицинским работникам в сторону увеличения, что позволит решить вопрос кадрового обеспечения. Установить для них достойную губернаторскую надбавку за интенсивность и вредность («Почему Москва это делает, а мы нет?»).

Также Мочалин предложил расширить возможности амбулаторной, лабораторной диагностики инфекционных заболеваний путем расширения технической базы и финансирования возможностей тестирования. Процедура тестирования на COVID-19 должна быть максимально доступной и бесплатной. Создать амбулаторные центры компьютерной диагностики на базе крупных поликлиник. «Сегодня КТ в частных клиниках работают круглосуточно, зарабатывая на горе людей прибыль собственникам», — отметил депутат.

Провести неотложную модернизацию 1-й инфекционной клинической больницы, мобилизовать в медучреждения специалистов с медицинским образованием (объявить военные сборы), которые сегодня работают в организациях, не связанных с медициной. В плане долгосрочного планирования определить приоритетные направления развития через госпрограмму «Здравоохранение в Новосибирской области».

Предложения Мочалина приняты членами комитета к сведению и будут дальше прорабатываться в рабочей группе по подготовке бюджета.

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