«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере «Авто»

«Континент Сибирь» начинает подводить итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за предприятие, которое, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойно звания «Компания года» в сфере автобизнеса.
|Компания
|Достижение в 2020 году
|ГК «Фастар»
|Открытие полнофункционального дилерского центра Mercedes-Benz в Новосибирске
|ГК «Восток Моторс»
|Открытие полнофункциональных салонов Toyota и Lexus в Новосибирске
|ГК «Альбион Моторс»
|Открытие дилерского центра Changan в Новосибирске
|«Сибирские Моторы»
|Открытие дилерского центра Infiniti в Новосибирске
|«Harley-Davidson Новосибирск»
|Выход в Самару
|ГК «БАРС»
|Покупка дилерского центра Hyundai в Омске
|ГК «Евразия Моторс»
|Открытие дилерского центра Chery в Омске
|ГК «Феникс-Авто»
|Открытие дилерских центров Mitsubishi, GAC, UzAuto в Омске
|ГК «Альянс»
|Открытие дилерского центра UzAuto в Омске
|ГК «Барнаул Моторс»
|Открытие дилерского центра UzAuto в Барнауле
|«АЕМ-Холдинг»
|Открытие полнофункциональных салонов Toyota, Lexus, KIA в Барнауле
|«Автоцентр АНТ»
|Открытие дилерского центра Skoda в Барнауле
|«АлтайАвтоЦентр»
|Открытие дилерского центра Mazda в Барнауле
|Компания «АйБиЭм»
|Открытие второго дилерского центра KIA в Кемерове
|«Медведь-Холдинг»
|Открытие дилерского центра Geely в Красноярске
|ГК «СИАЛАВТО»
|Ооткрытие дилерского центра Renault в Абакане
|«Атом Авто» и «Астра Моторз»
|Открытие дилерских центров Nissan и Renault в Томске
|Компания Fit Service
|Запуск 25 новых сервисных станций постгарантийного обслуживания с начала 2020 года
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Кто из игроков автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»?
- Fit Service (0%)
- ГК «Альянс» (Омская область) (0%)
- ГК «Феникс-Авто» (Омская область) (0%)
- ГК «Евразия Моторс» (Омская область) (0%)
- ГК «БАРС» (Омская область) (0%)
- «АйБиЭм» («КИА Центр Кемерово Юг», «КИА Центр Кемерово Север», «УАЗ Центр Кемерово», «М53») (Кузбасс) (0%)
- «Автоцентр АНТ» (Алтайский край) (0%)
- «Барнаул-Моторс» (Алтайский край) (0%)
- «Альбион Моторс» (Алтайский край) (0%)
- «АЕМ-Холдинг» (Алтайский край) (0%)
- «Атом Авто»/«Астра Моторз» (Томская область) (0%)
- «Harley-Davidson Новосибирск» (Новосибирская область) (0%)
- «Сибирские моторы» (Новосибирская область) (0%)
- «Восток-Моторс» (Новосибирская область) (0%)
- «Фастар» (Новосибирская область) (0%)
- «СИАЛАВТО» (Красноярский край) (0%)
- «Медведь-Холдинг» (Красноярский край) (0%)
- Другая компания (0%)