«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере «Авто»

Александр Резников
 
«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере «Авто»

«Континент Сибирь» начинает подводить итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за предприятие, которое, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойно звания «Компания года» в сфере автобизнеса.

Среди участников опроса ─ компании, удержавшие свои позиции в текущем году и расширившие масштабы своего бизнеса
Компания Достижение в 2020 году
ГК «Фастар» Открытие полнофункционального дилерского центра Mercedes-Benz в Новосибирске
ГК «Восток Моторс» Открытие полнофункциональных салонов Toyota и Lexus в Новосибирске
ГК «Альбион Моторс» Открытие дилерского центра Changan в Новосибирске
«Сибирские Моторы» Открытие дилерского центра Infiniti в Новосибирске
«Harley-Davidson Новосибирск» Выход в Самару
ГК «БАРС» Покупка дилерского центра Hyundai в Омске
ГК «Евразия Моторс» Открытие дилерского центра Chery в Омске
ГК «Феникс-Авто» Открытие дилерских центров Mitsubishi, GAC, UzAuto в Омске
ГК «Альянс» Открытие дилерского центра UzAuto в Омске
ГК «Барнаул Моторс» Открытие дилерского центра UzAuto  в Барнауле
«АЕМ-Холдинг» Открытие полнофункциональных салонов Toyota, Lexus, KIA в Барнауле
«Автоцентр АНТ» Открытие дилерского центра Skoda в Барнауле
«АлтайАвтоЦентр» Открытие дилерского центра Mazda в Барнауле
Компания «АйБиЭм» Открытие второго дилерского центра KIA в Кемерове
«Медведь-Холдинг» Открытие дилерского центра Geely в Красноярске
ГК «СИАЛАВТО» Ооткрытие дилерского центра Renault в Абакане
«Атом Авто» и «Астра Моторз» Открытие дилерских центров Nissan и Renault в Томске
Компания Fit Service Запуск 25 новых сервисных станций постгарантийного обслуживания с начала 2020 года

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Кто из игроков автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»?
  • Fit Service (0%)
  • ГК «Альянс» (Омская область) (0%)
  • ГК «Феникс-Авто» (Омская область) (0%)
  • ГК «Евразия Моторс» (Омская область) (0%)
  • ГК «БАРС» (Омская область) (0%)
  • «АйБиЭм» («КИА Центр Кемерово Юг», «КИА Центр Кемерово Север», «УАЗ Центр Кемерово», «М53») (Кузбасс) (0%)
  • «Автоцентр АНТ» (Алтайский край) (0%)
  • «Барнаул-Моторс» (Алтайский край) (0%)
  • «Альбион Моторс» (Алтайский край) (0%)
  • «АЕМ-Холдинг» (Алтайский край) (0%)
  • «Атом Авто»/«Астра Моторз» (Томская область) (0%)
  • «Harley-Davidson Новосибирск» (Новосибирская область) (0%)
  • «Сибирские моторы» (Новосибирская область) (0%)
  • «Восток-Моторс» (Новосибирская область) (0%)
  • «Фастар» (Новосибирская область) (0%)
  • «СИАЛАВТО» (Красноярский край) (0%)
  • «Медведь-Холдинг» (Красноярский край) (0%)
  • Другая компания (0%)
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