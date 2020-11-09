ВТБ в октябре выдал рекордный объем автокредитов

По итогам октября объем выдачи автокредитов ВТБ составил 9,4 млрд рублей, что стало рекордным результатом в рамках 2020 года. По сравнению с сентябрем нынешнего года объем продаж увеличился на 21%, а с октябрем прошлого – на 12%.

Согласно оперативной информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев ВТБ выдал более 72 тыс. автокредитов на 62 млрд рублей, из них не менее 10 тысяч было выдано в октябре. Этот результат также оказался рекордным в этом году и превосходит показатели сентября на 27% и октября прошлого года – на 4%.

Наибольшее число заключенных сделок в минувшем месяце пришлось на сегмент новых автомобилей – более 81% или 8,3 тыс. шт. на 8,3 млрд рублей. При этом их доля в сравнении с прошлым октябрем выросла на 7 п.п.

Основным фактором, позволившим существенно восстановить спрос на автокредитование в период пандемии, стала программа государственной поддержки с 10%-ной скидкой от стоимости нового транспортного средства (для Дальнего Востока дисконт составляет 25%). По итогам октября доля кредитов с госсубсидированием составила 46%. Всего за 10 месяцев в рамках нее выдано 24,5 тыс. кредитов на 14,5 млрд рублей. Наибольшей популярностью – 59% от общего числа заявок по программе – пользуется госсубсидирование для семей с детьми.

«Благодаря активному участию в программе господдержки и развитию собственных каналов автокредитования в октябре ВТБ вышел на второе место на рынке по объему выданных кредитов, – прокомментировал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. – По нашей оценке, продажи ноября также будут высокими, на уровне октябрьских значений, так как многие клиенты захотят воспользоваться заканчивающейся в этом месяце программой госсубсидирования. При этом, несмотря влияние пандемии, по нашим прогнозам, общий объем выданных автокредитов в текущем году вырастет примерно на 4,5%, до 695 млрд рублей».

По итогам 10 месяцев средний чек выданных автокредитов составляет 849 тыс. рублей, что на 10% выше аналогичного показателя прошлого года – 771 тыс. рублей. В рамках господдержки средняя стоимость транспортного средства в настоящее время составляет 909 тыс. рублей. Самыми популярными марками, которые приобретают клиенты, традиционно являются LADA, Hyundai и KIA.

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