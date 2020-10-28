Почти 20 жителей Барнаула отказались надевать маски в трамвае, снимая перепалку с кондуктором на телефоны. Дело против «активистов» рассмотрят в суде.

Сообщение о массовом правонарушении поступило в отдел полиции по Индустриальному району Барнаула от диспетчера трамвайно-троллейбусного управления, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Алтайскому краю 28 октября.

По данным полиции, инцидент произошёл в трамвае №10. Туда на двух следующих друг за другом остановках зашли люди без масок, всего 17 человек.

«На просьбу кондуктора надеть защитные маски пассажиры начали возмущаться, снимать происходящее на сотовые телефоны и вести себя агрессивно, отказываясь выходить из общественного транспорта», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы.

Трамвайное движение заблокировали, а на нарушителей составили протоколы об административном нарушении по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности» (по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). На одного из участников «акции» составили протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» (ч. 1 ст. 19.3. 1 КоАП РФ). Материалы направлены в суд.

Напомним, в октябре полиция остановила больше ста пассажиров без масок в новосибирском метро.

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