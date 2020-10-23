Больше ста пассажиров без масок остановила полиция в новосибирском метро

Представители правопорядка провели беседы со 116 пассажирами без масок на станции метро «Студенческая» в Новосибирске. Рейд по соблюдению масочного режима в новосибирском метрополитене прошёл 23 октября.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и УМВД РФ по Новосибирску провели рейд по соблюдению масочного режима на станции метро «Студенческая» в Новосибирске 23 октября. Они побеседовали со 116 нарушителями и составили четыре административных протокола, сообщает пресс-служба областного правительства.

В октябре специалисты провели профилактические беседы для 366 пассажиров разных видов новосибирского транспорта. Как отметили в правительстве региона, соблюдение масочного режима в автобусах и троллейбусах проверяют каждый день, а в метро – дважды в неделю.

Напомним, в октябре губернатор региона Андрей Травников поручил усилить меры воздействия на нарушителей масочного режима.

За прошедшие сутки в Новосибирской области коронавирусом заразились 175 человек. Всего в регионе зарегистрирован 15 861 случай заболевания. Выздоровело 98 человек (всего – 13 451), умерли четверо.

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