Насколько эффективно решается в Новосибирской области вопрос с доступностью лекарств на фоне пандемии коронавируса?

Александр Корнев
 
Насколько эффективно решается в Новосибирской области вопрос с доступностью лекарств

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям принять участие в опросе и поделиться своим мнением по поводу доступности лекарственных препаратов.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Сталкивались ли вы со сложностями при покупке противовирусных средств и антибиотиков в новосибирских аптеках во время второй волны коронавируса?
  • Да, есть проблемы с антибиотиками и противовирусными средствами (50%)
  • Нет, в близлежащей аптеке все необходимые лекарства есть (50%)
  • Кое-каких лекарств нет, но в целом ситуация некритичная (0%)
  • Я в аптеки не хожу, лечусь народными средствами (0%)
  • Свой вариант ответа (в комментариях) (0%)
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