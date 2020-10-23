«Континент Сибирь» предлагает своим читателям принять участие в опросе и поделиться своим мнением по поводу доступности лекарственных препаратов.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Сталкивались ли вы со сложностями при покупке противовирусных средств и антибиотиков в новосибирских аптеках во время второй волны коронавируса?
- Да, есть проблемы с антибиотиками и противовирусными средствами (50%)
- Нет, в близлежащей аптеке все необходимые лекарства есть (50%)
- Кое-каких лекарств нет, но в целом ситуация некритичная (0%)
- Я в аптеки не хожу, лечусь народными средствами (0%)
- Свой вариант ответа (в комментариях) (0%)