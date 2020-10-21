Муниципальные дорожные фонды в Новосибирской области готовятся передать районным властям

Баганский и Карасукский районы Новосибирской области станут «пилотными» территориями по передаче муниципальных дорожных фондов от небольших муниципалитетов на районный уровень. Соответствующие изменения в законодательстве на заседании профильного комитета 20 октября обсудили депутаты регионального парламента.

С учетом сложившейся в регионе эпидемиологической обстановки заседание комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области прошло в режиме видеоконференции. О предлагаемых изменениях в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» парламентариям рассказал министр транспорта региона Анатолий Костылевский. Как пояснил глава министерства, сегодня в сельских районах наметился ряд проблем, включая низкое качество контроля заказчиков при строительстве дорог, отсутствие профильных «дорожных» специалистов в администрациях и невозможность эффективного контроля за выделяемыми на дороги средствами. Сейчас ремонт и содержание дорог курируют сельсоветы. Предполагается полностью сконцентрировать эти функции на уровне районных администраций. «Для повышения результативности использования средств дорожных фондов местного значения необходимо укрупнение дорожных фондов до уровня муниципальных районов и создание на уровне муниципального района специализированных служб муниципальных заказчиков с передачей полномочий от органов местного самоуправления сельских поселений в муниципальные районы», — пояснил Анатолий Костылевский.

Возможность передачи дорожного фонда районам обсуждалась с участием парламентариев еще в прошлом году. Как выяснилось, достаточно большой объем выделяемых на содержание и ремонт дорог в районах области средств не всегда можно назвать результативным. К примеру, как пояснял в ходе рабочей поездки в Краснозерский район в июне 2019 года парламентарий Федор Николаев, на тот момент были «законтрактованы» лишь 48% имеющихся контрактов. По оценке депутатов, такие цифры могут грозить авралами и снижением качества услуг поставщиков. Первыми «пилотными» территориями по передаче дорожного фонда готовы стать выступившие с этой инициативой Карасукский и Баганский районы. «У нас 12 сельских поселений, в каждом свои дороги, плюс дороги районного уровня. Распределить все деньги на все поселения очень сложно. Кроме того, есть проблема профессиональных компетенций, средства на содержание дорог на все поселения разнятся. Гораздо эффективнее было бы создать дорожный фонд районного уровня», — обратился к депутатам глава администрации Карасукского района Александр Гофман. Возможное решение он видит в создании некоего районного варианта ТУАДа (Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области). Коллегу поддержал замглавы Баганского района Игорь Бефус, по информации которого, в районе 9 муниципалитетов, а общая протяженность дорог составляет 147,3 км.

Депутаты еще раз обозначили финансовые параметры обсуждаемой темы. По информации заместителя председателя транспортного комитета Сергея Титкова, общий объем финансирования дорожных работ в муниципалитетах Новосибирской области в текущем году составил около 2,8 млрд рублей, а в 2022 году превысит 4 млрд рублей. «Это очень приличная сумма», — отметил парламентарий. Сергей Титков попросил подойти к решению вопроса взвешенно, в том числе к процедуре не только передачи бюджета, но и полномочий по содержанию дорог, в первую очередь зимнему. Депутаты также поинтересовались у представителей министерства, сколько в итоге районов поддерживают законопроект. Как выяснилось, «есть согласные, но есть и сомневающиеся». По оценке министерства, позитивный опыт «пилотных» районов уменьшит количество недоверчивых глав.

На заседании комитета вопрос вносимых в законодательство изменений обсуждался в первом чтении, планируется, что после их принятия эксперимент удастся запустить уже в 2021 году. «В сельских поселениях нет специалистов, и обслуживаются дороги там очень плохо. Во-первых, тендеры выигрывает непонятно кто. Подрядчиков нужно проверять, а их некому проверить. Поэтому решились на такой эксперимент: передать полномочия поселений в плане дорог на уровень районов. Если эксперимент пройдет успешно, в министерстве говорят, что через два года он будет распространен. Хотя я думаю, что результаты мы поймем и оценим уже через год. Сейчас документ прошел первое чтение. Во втором чтении я бы хотел увидеть обоснование экономической эффективности этого решения. Карасукский район пока не мог ответить, Баганский район подсчитал — им надо на всю это процедуру передачи дорог 1,5 млн рублей. Есть еще вопрос, и его надо обсудить. Закон трактует, что все поселения должны передать дороги. Но, может, есть поселения, где все нормально, есть специалисты — зачем тогда передавать? Должен быть выбор», — пояснил глава комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов.

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