Новосибирским бизнесменам предлагают 100 тысяч рублей за создание рабочего места

В правительстве Новосибирской области разработали меры поддержки занятости населения в период распространения коронавирусной инфекции. Субсидии получат бизнесмены и самозанятые. Средства выделят в том числе на создание новых рабочих мест.
Как сообщили в правительстве Новосибирской области 16 октября, такие меры поддержки регламентированы в постановлении «О реализации дополнительных мероприятий по поддержке занятости в 2020 году».
Одна из этих мер – предоставление субсидий работодателям на возмещение расходов на оплату труда работников из числа выпускников вузов, безработных и уволенных в связи с ликвидацией организации или сокращением. Размер выплаты на одного человека составит 19 тыс. руб. в месяц.
«В соответствии с документом предполагается организация взаимодействия органов службы занятости населения региона с университетами и проведение ежеквартального мониторинга трудоустройства выпускников вузов, обратившихся в центр занятости населения», — рассказали в пресс-службе областного правительства.
Кроме того, предпринимателям, которые создали бизнес при содействии центров занятости, будут выделяться субсидии на дополнительные рабочие места – до 100 тыс. руб. за каждое. Помимо этого, финансовую помощь окажут безработным, которые решили заняться малым предпринимательством или оформить самозанятость. Размер выплаты в этом случае составит 200 тыс. руб.
Ранее сообщалось о том, что власти Новосибирской области отправляют на «дистанционку» работников старше 65 лет.