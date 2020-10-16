Новосибирским бизнесменам предлагают 100 тысяч рублей за создание рабочего места

В правительстве Новосибирской области разработали меры поддержки занятости населения в период распространения коронавирусной инфекции. Субсидии получат бизнесмены и самозанятые. Средства выделят в том числе на создание новых рабочих мест.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области 16 октября, такие меры поддержки регламентированы в постановлении «О реализации дополнительных мероприятий по поддержке занятости в 2020 году».

Одна из этих мер – предоставление субсидий работодателям на возмещение расходов на оплату труда работников из числа выпускников вузов, безработных и уволенных в связи с ликвидацией организации или сокращением. Размер выплаты на одного человека составит 19 тыс. руб. в месяц.

«В соответствии с документом предполагается организация взаимодействия органов службы занятости населения региона с университетами и проведение ежеквартального мониторинга трудоустройства выпускников вузов, обратившихся в центр занятости населения», — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, предпринимателям, которые создали бизнес при содействии центров занятости, будут выделяться субсидии на дополнительные рабочие места – до 100 тыс. руб. за каждое. Помимо этого, финансовую помощь окажут безработным, которые решили заняться малым предпринимательством или оформить самозанятость. Размер выплаты в этом случае составит 200 тыс. руб.

Ранее сообщалось о том, что власти Новосибирской области отправляют на «дистанционку» работников старше 65 лет.

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