Новосибирские власти отправляют на дистанционную работу пожилых жителей региона

В правительстве Новосибирской области порекомендовали работодателям перевести на дистанционную работу жителей региона старше 65 лет. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции 13 октября.

Как сообщил на заседании министр здравоохранения региона Константин Хальзов, сейчас в регионе работает 31 инфекционный госпиталь в 3433 койки. 30 учреждений открыты на базе подведомственных медицинских организаций, ещё одно — на базе военного госпиталя Министерства обороны РФ. Кроме того, открыты 17 инфекционных изоляторов в 262 койки на базе центральных районных больниц, где оказывают медицинскую помощь больным с лёгким или бессимптомным течением коронавирусной инфекции.

«Для приема пациентов с внебольничной пневмонией после исключения заболевания COVID-19 выделено 779 коек на базе 31 государственной медицинской организации. В ближайшее время минздравом будут приняты решения о двухнедельной приостановке плановой диспансеризации и профилактических осмотров, высвободившиеся специалисты также усилят работу первичного звена здравоохранения», — цитирует министра пресс-служба областного правительства.

В правительстве напомнили, что врачам скорой помощи помогают ординаторы и студенты-медики старших курсов. Таким образом, сформирован кадровый резерв более ста человек.

В перечень медицинских организаций, перепрофилированных в ковидные госпитали, вновь вошли следующие учреждения: ГБУЗ НСО «Городская больница № 3», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн», ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая районная больница № 1».

Дальнейший план деятельности медорганизаций региона продолжит формироваться по итогам анализа эпидемиологической ситуации.

Кроме того, для каждого района Новосибирской области определена маршрутизация больных с коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Это сделано для того, чтобы разделить потоки пациентов с разными заболеваниями и не допустить перекрёстного инфицирования.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о мерах эпидемиологической безопасности в условиях увеличения заболеваемости коронавирусом. Одна из них – усиление контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.