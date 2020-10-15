Роман Казаков долгие годы работал в Маслянинском и Черепановском районах Новосибирской области в качестве помощника депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева. Затем он стал депутатом Маслянинского райсовета, а осенью 2020 года стал представлять интересы своих избирателей в стенах областного Законодательного собрания. РОМАН КАЗАКОВ в интервью рассказал, с чем пришел в законодательный орган региона и каким видит дальнейшее развитие Маслянинского и Черепановского районов.

— Роман Антонович, вы получили образование в области управления. Что вас сподвигло профессионально заняться политикой и что привело вас в ряды ЛДПР?

— Я, как и любой житель Новосибирской области, ежедневно сталкивался и продолжаю сталкиваться со множеством проблем, которые серьезно осложняют жизнь людям. И проходить мимо таких проблем в какой-то момент стало просто невозможно, тем более что я нашел единомышленников и качественную поддержку инициативам жителей в ЛДПР. Бесспорно, какие-то вещи можно делать на голом энтузиазме. Например, мы с коллегами по партии сами чистим зимой от снега дворы пожилых граждан, летом помогаем с мелким ремонтов, часто, и в том числе в период самоизоляции, привозили пенсионерам необходимые продукты и лекарства. При поддержке ЛДПР я оказывал содействие в организации различных мероприятий школам, ветеранским организациям, спортивным секциям и т. д., способствовал и решению вопросов благоустройства дворовых территорий, в том числе приведению в порядок детских и спортивных площадок. Я добивался от властей ремонта дорог на самых проблемных участках, установки уличного освещения, ремонта ветхих зданий и труб теплоснабжения, очистки ливневых канализаций — в общем, решения всех тех проблем, с которыми люди приходили в ЛДПР, как в последнюю инстанцию, намаявшись с официальными обращениями. Но это те случаи, которые решаются точечно, согласно основному принципу работы всех в ЛДПР: едем ко всем, слышим каждого. А если говорить о чем-то более масштабном, то тут уже не обойтись без системного подхода.

— Вы говорите о привлечении административного ресурса?

— Скорее о необходимости местным властным структурам в корне менять свою политику взаимодействия с жителями. Сейчас, по сути, местные администрации занимаются латанием дыр, между тем давно пора подойти к решению накопившихся вопросов системно. А главное — решения властей должны стать более прозрачными для граждан. Общеизвестно, что денег на одномоментную замену всей инфраструктуры на новую нет. Однако можно сделать так, чтобы каждый житель понимал, на что тратятся бюджетные деньги и почему власти их района и населенного пункта делают каждый конкретный выбор в пользу того или иного объекта. А главное, чтобы люди могли сами принимать участие в принятии важнейших для их решений.

— В Законодательном собрании вы начали работу в комитете по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Как этот выбор связан с указанными вами целями?

— Для Черепановского и Маслянинского районов сельское хозяйство — одна из главных сфер экономики, однако условия для ее развития пока далеки от идеальных. А наличие питьевой воды в целом крайне болезненная тема для всего региона: в очень многих селах и деревнях у жителей просто нет нормального доступа к чистой воде. Там, где доступ есть, жители жалуются на плохое качество воды — ее цвет, запах, ржавый осадок. И это в области, обладающей колоссальными водными ресурсами! И проблема тут не только в морально устаревших сетях. Это уже можно отнести к проблемам экологии, которые на моем округе заставляют серьезно задуматься о будущем. Масштаб этой проблемы и сегодня вызывает тревогу, а прогнозы — если ситуацию пустить на самотек — поистине пугают. Взять, к примеру, проблему несанкционированных свалок. Я неоднократно добивался их ликвидации в различных населенных пунктах. Совсем недавно я привлек внимание к скоплению строительного мусора на берегу реки Бердь в р. п. Маслянино, вопрос сейчас решается. И я надеюсь, что с помощью моей работы в комитете мне удастся перевести решение подобных важнейших вопросов на системные рельсы.

— А есть ли проблемы Маслянинского и Черепановского районов, выходящие за рамки вашей работы в комитете, которые также привлекают ваше внимание?

— Бесспорно. И важнейшая из них — доступность медицинской помощи. Состояние ФАПов в сельской местности в большинстве своем удручающее. Здания медучреждений зачастую находятся в крайне плачевном состоянии, нехватка медицинских кадров в деревнях и селах, на мой взгляд, близка к критической. Нашему региону нужны более эффективные проекты по привлечению медицинских работников в область. Причем не просто по привлечению, а по удержанию их в сельской местности: нужно заботиться не только о жилье и зарплатах для медицинских кадров, но и о том, чтобы они могли создавать там семьи, чтобы их дети могли получать достойное образование. То есть мы снова возвращаемся к тому, что решать вопрос нужно комплексно и системно. И я уверен, что все это достижимо, если власти будут более открытыми для людей, начнут выстраивать с ними конструктивный диалог. У ЛДПР в целом и у меня лично за предыдущие годы в политике накопился качественный опыт такого взаимодействия с людьми, и я намерен максимально использовать его как в повседневной работе на округе, так и в работе в своей комиссии и комитете в Законодательном собрании.

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