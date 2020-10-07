Новосибирских водителей предупредили о гололеде на дорогах

Новосибирских водителей предупредили об осадках в виде мокрого снега и последующей гололедице на дорогах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», со среды по пятницу в Новосибирске будет идти мокрый снег, ночная температура воздуха опустится до минус четырех градусов. Это может привести к гололедице на дорогах и осложнить дорожную обстановку.

По информации синоптиков, температура воздуха днем в этот период будет немного понижаться и к пятнице составит 1 – 3 градуса холода. Ночная температура в ближайшие три дня составит 2 – 4 градуса холода. В «Западно-Сибирском УГМС» также прогнозируют северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. По данным синоптиков, в выходные температура воздуха в Новосибирской области немного повысится, до 6 градусов тепла в ближайшую субботу. При этом снег с дождем, по прогнозу, продолжится.

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