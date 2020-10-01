Более 1,5 млрд руб. вывели за рубеж из Сибири за полгода

Таможни Сибири возбудили 63 уголовных дела, связанных с валютными махинациями, в том числе 25 – в Новосибирском области. За полгода из СФО было выведено более 1,5 млрд руб., а из Новосибирской области – около 1,2 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, в 60 случаях преступники подделывали документы, чтобы вывести средства за рубеж. Они заключали фиктивные внешнеторговые контракты, чтобы переводить деньги на счета иностранных компаний в КНР, Корее, Болгарии и Киргизии.

Ещё три случая связаны с невозвращением средств из-за рубежа, два их них зафиксированы в Новосибирске. По такой схеме из Сибири было выведено около 340 млн руб., в том числе более 116 – из Новосибирска.

«В этих случаях преступники создавали видимость легальных сделок по приобретению оптовых партий товаров за рубежом – промышленных изделий, оборудования, продуктов питания. После перечисления средств на счета иностранных компаний по условиям контракта, оплаченные товары в РФ не ввозились, а российские компании не предпринимали никаких действий для того, чтобы вернуть свои деньги», — пояснили в таможенном управлении.

Кроме того, сибирские таможни в первом полугодии возбудили 33 уголовных дела по преступлениям, совершённым организованными группами, 23 из них – в Новосибирске.

Также для махинаций с валютой преступники регистрируют на подставных лиц фирмы-однодневки. По факту незаконного образования юридического лица и незаконного использования документов для создания юрлица возбуждено 27 уголовных дела, в том числе пять — в Новосибирске.

Напомним, в июле был назначен новый руководитель Сибирского таможенного управления. Им стал Александр Ястребов, ранее занимавший должность начальника Выборгской таможни.

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