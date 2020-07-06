Александр Ястребов, ранее занимавший должность начальника Выборгской таможни, с 6 июля 2020 года занял пост начальника Сибирского таможенного управления, сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Ястребов родился в 1970 году в Псковской области. У него три высших образования: Российская таможенная академия, Великолукский государственный институт физической культуры и Санкт-Петербургский университет МВД России.

В таможенных органах Ястребов служит с 1992 года, прошел путь от инспектора до начальника таможенного управления, возглавлял Великолукскую, Вологодскую, Астраханскую и Выборгскую таможни.

Награжден медалями «Дмитрий Бибиков», «За усердие», «За укрепление таможенного содружества», «За службу в таможенных органах» трех степеней, нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «За особые отличия», имеет почетное звание «Заслуженный таможенник Российской Федерации».

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