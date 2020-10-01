Олега Утиралова подозревают в махинациях со станками на «Сибэлектротерме»

Условно осужденный новосибирский бизнесмен Олег Утиралов может быть причастен к хищению двух станков с площадки ОАО «Сибэлектротерм», организованному бывшим руководством завода. Утиралову, в разное время занимавшему должности гендиректора ОАО «Сибсельмаш» и ОАО «Сибэлектротерм», вновь инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

О задержании Утиралова стало известно 23 сентября. Через 72 часа Кировский районный суд поместил Утиралова под домашний арест – как сказано в судебном постановлении, поскольку «подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью или иным путем воспрепятствовать производству по делу». При этом старший следователь СУ СЧ Управления МВД России по г. Новосибирску М.В. Жданова ходатайствовала о его заключении под стражу.

Как стало известно «Континенту Сибирь», поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление конкурсного управляющего ОАО «Сибэлектротерм» Сергея Лебедева. Его кандидатуру на эту должность суд утвердил в июне 2018 года, по предложению ООО ТД «Сибмаш», аффилированного с Олегом Утираловым.

Следствием было установлено, что сделки, связанные с отчуждением имущества, провели в 2017 году. Руководство «Сибэлектротерма» заключило договор с фирмой-посредником на поставку токарно-карусельного станка за 1,1 млн рублей, в счет оплаты покупатель обязался отремонтировать продольно-фрезерный станок, но де-факто данные работы выполнены не были. Эту схему в точности воспроизвели и при реализации гидравлического листогибочного пресса: его продажной стоимости – 800 тыс. рублей – соответствовал несостоявшийся ремонт горизонтально-расточного станка. С территории завода оборудование вывезли, но деньги за него не поступили ни в кассу, ни на счета ОАО «Сибэлектротерм». Причем и в том и другом случае станки оценили дешевле в два раза, таким образом, «Сибэлектротерму» нанесли ущерб в размере 3,8 млн рублей. В июне 2020 года следователь постановила возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Согласно информации с официального сайта Кировского районного суда, санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Кроме того, в настоящее время УВД МВД города Новосибирска проводит доследственную проверку по факту хищения Олегом Утираловым денежных средств у ОАО «Сибэлектротерм» путем начисления себе дополнительной зарплаты с помощью подложных документов.

Напомним, весной 2019 года Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил Олега Утиралова к условному сроку – 5 годам за мошенничество с поддельными векселями НПО «Сибсельмаш».

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