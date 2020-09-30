В Иркутской области зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции. С октября в регионе заработают два госпиталя для пациентов с заболеванием.
Об этом сообщили в пресс-службе Иркутской области со ссылкой на начальника управления организации медицинской помощи регионального минздрава Ольгу Дертышникову.
Как отмечает специалист, рост заражённых остановился в июле, тогда и начали сокращать дополнительный коечный фонд. Однако во второй декаде сентября заболеваемость вновь начала расти. При этом среди пациентов стали появляться более молодые люди, чем в начале пандемии.
«Максимально, на 10 июля текущего года в регионе было развернуто 3384 койки в 27 медицинских организациях. С 10 июля число коек уменьшалось, поскольку во всех территориях шло снижение заболеваемости. Однако со второй декады сентября наблюдается рост заболеваемости инфекцией, в связи с чем мы вынуждены предпринимать соответствующие меры», — сообщила Ольга Дертышникова.
Сейчас в Иркутской области развёрнуто 1600 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, 9 сентября в регионе было 1300 дополнительных больничных мест. Также идёт работа по открытию инфекционных госпиталей.
Учреждения на базе Иркутской городской клинической больницы №10 и Областного гериатрического центра откроются 1 октября. Здесь будет расположено 120 и 55 коек соответственно. Кроме того, 84 поликлиники региона лечат пациентов с коронавирусом амбулаторно.
Вспышка коронавирусной инфекции была выявлена в Иркутской области в Усть-Илимском доме-интернате для инвалидов. Здесь заразился 41 человек, это проживающие в учреждении и его работники. У всех болезнь протекает в лёгкой и средней форме.
По словам Ольги Дертышниковой, сразу после обнаружения вспышки в Усть-Илимск для организации медицинской помощи был направлен главный эпидемиолог региона. Также в город прибыли дополнительные анестезиологи-реаниматологи, терапевты и инфекционисты.
24 сентября в Усть-Илимской городской больнице развернули 60 дополнительных коек. Сейчас там работает инфекционный госпиталь на 90 коек.
По данным оперативного штаба на 30 сентября, в Иркутской области за сутки выявлено 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе инфицировано 19 168 человек, из них умерло от заболевания 229 (трое за сутки), выздоровело 17 141 (80 за сутки), госпитализировано 1 101 (58 за сутки).
Накануне также возобновил свою работу томский ковидный госпиталь медсанчасти «Строитель».