В Томской области наряду с другими регионами СФО вторая волна коронавируса набирает обороты. Во вторник, 29 сентября, зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в регионе заразился инфекцией 7 401 человек. Общее число погибших от вируса выросло до 85.

За прошедшие сутки было выписано 45 человек, за все время выздоровели 6 127 заболевших, сообщает региональный оперативный штаб COVID-19. По этой причине в ближайшие дни режим самоизоляции, который заканчивается завтра, 30 сентября, может быть либо продлен, либо ужесточен.

По словам заместителя губернатора Томской области Ивана Деева, можно говорить о начале второй волны коронавируса. Кроме этого, в настоящее время в регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. В связи с этим власти приняли решение отдать под ответственность врачей МЧС «Строитель» ковидный госпиталь. Клиники СибГМУ, при которых с 16 мая и по сегодняшний день была оборудована «красная зона» на 90 коек для больных коронавирусом, с октября возвращаются к обычному режиму работы. Появятся такие палаты и в томском роддоме № 4.

«Мы понимаем, что у нас помимо коронавирусной инфекции есть и другие заболевания, которые тоже необходимо лечить. И есть потребность в том, чтобы развернуть и плановую медицинскую помощь с другими заболеваниями. А те профили, которые есть в клиниках СибГМУ, некоторые и них представлены в Томске в единичном экземпляре. Поэтому есть потребность в такой помощи у населения как Томска, так и области», — поделился со СМИ глава областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

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