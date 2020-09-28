В отношении красноярского экс-судьи возбуждено уголовное дело

Председатель Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело в отношении отставного зампредседателя Советского районного суда Красноярска Сергея Тупеко. Он подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно официальной версии, на рассмотрении Сергея Тупеко в феврале 2019 года находилось сложное уголовное дело, связанное с обвинением жителя Киргизии в покушении на незаконный оборот наркотических средств. Чтобы помочь своему родственнику избежать сурового наказания, брат подсудимого передал судье взятку в размере 1,2 миллиона рублей.

«За незаконное денежное вознаграждение судья обещал назначить более мягкое наказание, а также оказать содействие в принятии решения о передаче осужденного после вынесения приговора для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызскую Республику, гражданином которой он является», — отмечается в сообщении.

Сразу после получения денег судья вместе с посредником, который в настоящее время, также находится под следствием, были задержаны сотрудниками красноярского управления ФСБ.

Уголовное дело в отношении судьи в отставке возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки) с согласия Квалификационной коллегии судей Красноярского края, которое оставлено в силе решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Расследованием занимается следственное управление СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

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