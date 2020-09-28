Депутат Законодательного собрания Иркутской области, сын бывшего губернатора региона Сергея Левченко Андрей задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Уголовное дело заведено по факту махинаций с поставками лифтового оборудования.

Андрей Левченко задержан по месту жительства и работы, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на официально представителя следственного комитета Светлану Петренко 28 сентября. В ходе следственных мероприятий прошли также обыски у отца депутата – экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

По данным следствия, в феврале 2019 года следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении средств из регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение предъявили директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Следователи также установили, что к преступлению был причастен и Андрей Левченко.

В 2017 году Хамуляк предоставлял министерству регулирования контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо ложные данные о подрядчиках, которые должны были выполнять работы по замене и ремонту лифтов в многоквартирных домах. Вместе с Левченко директор организации заключил договор с зарубежной компанией на закупку лифтового оборудования в Иркутск на 167 млн руб. Они предоставили документы в региональный фонд капремонта для получения аванса. После этого Хамуляк и Левченко создали ещё одну компанию, с помощью которой необоснованно увеличили стоимость ремонтных работ на 319,6 млн руб.

«В дальнейшем в фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ», — цитирует «Интерфакс» представителя СК Светлану Петренко.

Как отметили в следственном комитете, в результате мошенничества бюджету региона был нанесён ущерб более чем на 185 млн руб. Сейчас решается вопрос о мере пресечения Левченко, а также устанавливаются другие участники преступления.

Напомним, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко был отправлен в отставку в 2019 году. Как объяснил на пресс-конференции президент Владимир Путин, об отстранении главы региона от должности ранее просили сами жители.

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