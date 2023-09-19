Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила возбуждение уголовного дела против судьи в отставке из Новосибирской области. С запросом на одобрение уголовного преследования экс-служительницы Фемиды в коллегию обращался председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин. Информацию об этом опубликовал ресурс «Право.RU».

Марина Сальникова, мировой судья первого судебного участка Венгеровского района Новосибирской области в отставке, по мнению следователей, требовала взятку в размере 3 млн рублей с участника одного из судебных процессов. За эти деньги, по данным следствия, она обещала избавить подсудимого от уголовного преследования и заменить его судебным штрафом. Сотрудники СК считают, что судья вступила в сговор с адвокатом подсудимого. Сам подсудимый, узнав о возможной схеме смягчения наказания, сначала согласился на участие в ней, но позже обратился в правоохранительные органы. Юриста, участвовавшего в подготовке взятки, задержали с поличным при получении денег от его клиента-подсудимого. После этого, под наблюдением силовиков, он передал деньги судье Сальниковой.

По версии самой отставной судьи, корыстного умысла в ее действиях не было. Она сообщила, что от изначально предложенной ей взятки в размере 1 млн рублей отказывалась, и сразу рассказала об этом кому-то из своих коллег. После этого, со слов Сальниковой, ее начали преследовать на авто неизвестные, «оказывая психологическое давление», в результате чего она была вынуждена носить при себе пистолет. Далее Марина Сальникова сообщила ВККС, что разработала план собственноручной поимки взяткодателей с поличным, для чего согласилась на получение 1,5 млн рублей при личной встрече. Далее, по словам судьи, она была намерена сразу же вызвать полицию.

Представители Следственного комитета и Высшей квалификационной коллегии судей сочли ее доводы неубедительными, и коллегия одобрила возбуждение уголовного дела против Сальниковой по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Ранее мы сообщали, что виновным во взятке признали бывшего полицейского из Новосибирска.