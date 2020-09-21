Аналитики МТС констатировали конец эпохи «мобильного гламура»

С начала 2020 года в салонах Новосибирской области продажи смартфонов золотого цвета упали в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На текущий момент их доля составляет менее 3%, несмотря на то, что еще в 2019 году в отдельные месяцы смартфоны золотого цвета занимали вторую строчку в общем объеме продаж.

Наибольшую динамику показывают модели красного цвета. Новосибирские продажи таких девайсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в пять раз, а их доля составила 16% от общего объема продаж. В первую очередь это связано с популярностью среднебюджетных моделей от Samsung, Honor и Xiaomi, которые стали активно выходить в красных оттенках в 2020 году.

Самыми популярными цветами мобильных устройств у новосибирцев за первые восемь месяцев 2020 года по-прежнему остаются черный и серый — несмотря на то, что за год их доля сократилась на 10%, их все еще выбирает 38% покупателей. Зато в полтора раза выросла доля смартфонов синего цвета, сегодня выбор в их пользу делает каждый третий покупатель. Доля белых гаджетов сохранилась на прошлогоднем уровне — в среднем их выбирали 6% покупателей. Зеленых устройств в 2020 году было продано значительно больше: 4% вместо 1%.

«Дегламуризация» затронула не только сами смартфоны, но и аксессуары к ним: чехлы, брелоки и другие вспомогательные товары с блестящими золотистыми или серебряными элементами, а также с элементами, имитирующими стразы, в 2020 году побили антирекорд продаж. Большинство покупателей — порядка 65% — предпочитает однотонные чехлы и покупает их вместе со смартфоном. Причем если вместе со гаджетом покупают именно однотонные аксессуары, то отдельно приобретаются чехлы с принтами и яркими рисунками.

Среди аксессуаров в 2020 году пика популярности достигли беспроводные наушники — их продажи выросли на 50%, носимые устройства — на 40% и портативные колонки — на 20%. Реже стали покупать селфи-палки — спрос на них за последний год упал в три раза.

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