IT-решения ключевых проблем сибирских регионов разработают на конкурсе «Цифровой прорыв»

Третье соревнование всероссийского конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв» флагманского проекта «Россия – страна возможностей» пройдёт в регионах Сибири с 25 по 27 сентября. Победители разделят призовой фонд в 3 млн рублей, а лучшие идеи будут сопровождаться до внедрения.

В рамках хакатона IT-специалисты со всего Сибирского федерального округа будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов, а ведущие эксперты и трекеры федеральных округов будут оценивать их из специального цифрового медиа-хаба. Лучшие идеи в дальнейшем будут реализованы. В ходе регионального полуфинала конкурса пройдет серия деловых мероприятий, посвященных цифровому развитию региона, ключевым трендам, диджитализации бизнеса и государства.

«Цифровой прорыв» – это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», крупнейшее соревнование для IT-специалистов со всей России, которое не только формирует сильный кадровый резерв страны, но и ускоряет цифровую трансформацию каждого отдельного региона.

В топе регионов Сибирского федерального округа – Новосибирская, Томская, Омская и Иркутская области, Красноярский край. Регистрация участников на третий этап конкурса продлится до 22 сентября 2020 года включительно.

С 25 по 27 сентября 2020 года создадут мультимедийную студию, оттуда пройдёт онлайн-трансляция конкурса. В течении 48 часов лучшие специалисты будут дистанционно решать поставленные задачи, разрабатывать цифровые продукты по 10 кейсам от организаций-партнеров конкурса. Помогать участникам успешно пройти конкурсные испытания будет команда трекеров и экспертов, которые будут вести команды дистанционно.

Задачи для участников предложили «Почта России», «Газпромбанк», Госкорпорация «Росатом», главное управление МЧС России по Новосибирской области, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и другие. Каждый кейс – расширенное описание реальной проблемной ситуации. В числе направлений – геоинформационная система и искусственный интеллект, электронный документооборот, системы контроля и автоматизированного управления, цифровая навигация, сервис оповещений, инфраструктура и другие актуальные темы.

Министерство чрезвычайных ситуаций по Новосибирской области предложило участникам хакатона разработать интерактивную карту с разделением категорий земель. Такая карта позволит прогнозировать развитие пожаров на территории Новосибирской области и, как следствие, предупреждать их распространение. Госкорпорации «Росатом» необходима система контроля перемещения транспортных контейнеров внутри предприятия. «Газпромбанк» поставил задачу разработать систему электронного документооборота, которая упростит обслуживание физических лиц. «Почта России» предлагает участникам создать умную систему распределения доставки заказов между собственными ресурсами и подрядчиками для улучшения качества обслуживания.

Актуальный сельскохозяйственный кейс — разработка сервиса оповещения пчеловодов о применении пестицидов при обработке полей во избежание гибели пчел. Министерству цифрового развития и связи Новосибирской области требуется разработка программного обеспечения для диагностики информационной системы, выявления и устранения ее слабых мест.

Участникам хакатона также предложат разработку сервиса цифровой навигации по библиотекам и музеям, автоматизированной системы управления парком развлечений, онлайн-конструктора презентаций. Победители разделят призовой фонд конкурса в 3 миллиона рублей. Лучшие проекты будут сопровождаться до внедрения.

25-27 сентября в ходе проведения регионального хакатона «Цифровой прорыв» состоятся public talk и круглый стол, в которых планируют принять участие представители IT-бизнеса и отраслевые эксперты Сибирского федерального округа, а также федеральные и региональные власти. На мероприятиях эксперты определят точки роста, барьеры для развития информационных технологий в бизнесе и способы повышения уровня информационной открытости в регионах.

Конкурс станет эффективным инструментом для диалога федеральных и региональных властей, а также представителей бизнеса. В ходе этого диалога определятся точки роста и барьеры для развития информационных технологий и повышения уровня информационной открытости в регионах. Результаты таких мероприятий в перспективе позволят оценить уровень готовности региона к переходу на цифровое взаимодействие.

В рамках регионального этапа пройдет восемь хакатонов в крупнейших IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге. Сейчас в конкурсе уже зарегистрировались более 24 тысяч человек.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом», АО Газпромбанк, Ассоциации Больших Данных, ПАО “Ростелеком”. Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.

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