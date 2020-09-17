Банковские заемщики получили возможность отказаться от уже заключенной коллективной страховки

Двухнедельный период охлаждения, дающий возможность банковскому заемщику вернуть навязанную при заключении кредитного соглашения страховую сумму, с начала сентября распространился и на коллективную страховку. Для этого нужно написать заявление об исключении из числа застрахованных лиц, после чего у банка есть семь рабочих дней, чтобы вернуть все уплаченные в счет подключения деньги.

«Для банков страхование является дополнительным обеспечением по кредиту, которое снижает риск невозврата. Поэтому банк имеет право увеличить размер процентной ставки по кредиту, если заемщик отказывается от страховки. При этом у заемщика есть право самому выбрать страховую компанию с наиболее выгодными тарифами, – пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский. –Важно на этапе подачи документов уточнить перечень страховых компаний, полисы которых банк принимает в качестве обеспечения».

До сентября период охлаждения действовал для большинства популярных видов страхования (ДМС, страхование жизни, от несчастного случая, автоКАСКО и т.д), но только для заемщиков, заключавших договор со страховой компанией напрямую. Если страхователем выступал банк, который за дополнительную плату присоединял человека к коллективному договору страхования, отказаться от полиса было нельзя, так как гражданин не являлся одной из сторон договора страхования.

Изменения в закон, вступившие в силу в сентябре, также позволят заемщику, который гасит кредит досрочно, получить обратно часть уплаченной им стоимости полиса личного страхования. Новое правило не относится к договорам имущественного страхования, например, страховке квартиры при ипотеке или КАСКО. В этом случае отказаться от договора и вернуть часть денег будет нельзя.

Все изменения – и период охлаждения для коллективных страховок, и право возврата части премии – действует для договоров, которые заключены после 1 сентября 2020 года.

Также регулятор отметил, что с начала 2020 года, когда заработал период охлаждения, число жалоб на навязывание дополнительных услуг при ипотечном и потребительском кредитовании постепенно снижалось. С января по июль доля таких заявлений в общем объеме обращений в Банк России по вопросам розничного кредитования снизилась с 17% до 9%. Всего за семь месяцев жители Новосибирской области жаловались на навязывание банками допуслуг 134 раза.

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