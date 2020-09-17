МТС сообщает о создании в Новосибирской области цифрового офиса, с помощью которого новосибирским предприятиям станет проще внедрять инновационные технологии, направленные на цифровизацию региона. Специализацией нового офиса станут проекты, основанные на больших данных, геоаналитике, интернете вещей и облачных технологиях.

«Новосибирск — крупнейший город Сибири, мультимодальный транспортный узел – регион с высоким уровнем развития технологий и потенциалом развития экономики. Все это обусловило готовность новосибирского бизнеса к цифровой трансформации, — отметила директор департамента по работе с корпоративными клиентами филиала МТС в Новосибирской области Елена Ватуля. — Именно внедрение инновационных сервисов позволит предприятиям нашего региона оптимизировать внутренние процессы и получить конкурентное преимущество на рынке».

В задачи новой структуры входит и комплексный аудит ИТ-инфраструктуры предприятий Новосибирского региона, экспертный анализ их потребностей в высокотехнологических продуктах для решения задач бизнеса, разработка уникальных цифровых решений и их успешное внедрение. В цифровой офис вошли эксперты с опытом работы в известных региональных системных интеграторах, а также с опытом в разработке и построении систем безопасности и автоматизации в крупных промышленных предприятиях, реализации цифровых решений в сфере производства и промышленности.

Наибольший рост интереса к цифровым проектам в последние два года МТС фиксирует в производственной сфере, добывающей и строительной отраслях, туристическом бизнесе и ритейле, а также со стороны органов государственной власти.

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