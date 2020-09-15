Николай Красников вновь возглавил наукоград Кольцово в Новосибирской области

Главой рабочего посёлка Кольцово Новосибирской области снова стал Николай Красников. По предварительным данным, на выборах мэра наукограда он набрал 86% голосов, обойдя других кандидатов с большим отрывом.

По данным системы «ГАС. Выборы», за представителя «Единой России» Николая Красникова проголосовало 3904 избирателя, что составило 86,51% от всех голосов. На втором месте оказался кандидат от ЛДПР, ведущий дизайнер ООО «Интернет-новости» Антон Перевалов, у которого 315, или 6,98% голосов. На третьем – менеджер по продажам ООО «Мясокомбинат «Обской», самовыдвиженец Ирина Видяева, с 3% голосов (141 голос).

Николай Красников находится на посту мэра Кольцово с 1991 года. До этого он уже пять раз выигрывал выборы. Причём ему не помешал даже факт уголовного преследования в 2010 году – Красникова подозревали в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. В 2012 году главу наукограда оправдали.

Красников входит в президиум новосибирского регионального отделения «Единой России», а также руководит отделением партии в Кольцово. Кроме того, он возглавил территориальную группу списка партии по округу №17 в Заксобрание региона. На минувших выборах ЕР на этом округе набрала 41,41%. Одномандатник от партии по 17-му округу – председатель комитета по соцполитике Законодательного собрания области Игорь Гришунин лидировал, набрав 8322 голоса.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.