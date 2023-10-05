В наукограде под Новосибирском построят новый спортивный отель

Павел Ганьшин
 
Кольцово
Фото Михаила Перикова

В новосибирском наукограде появится новый объект размещения. Спортивный отель, в постройку которого инвестируют около 300 млн рублей, должен открыться в Кольцово до конца 2024 года. Информацией об этом со ссылкой на главу администрации наукограда Николая Красникова поделился ТАСС.

По информации Николая Красникова, возведение отеля начнется этой осенью. Инвесторы обещают довести объект до готовности примерно за год, расположится новая гостиница по соседству с кольцовским Ледовым дворцом.

Кроме этого, по словам Красникова, в течение пары ближайших лет на территории наукограда могут появиться также новый апарт-отель и масштабный гостиничный комплекс, местом расположения для которых, вероятно, станет площадка неподалеку от строящегося комплекса синхротрона СКИФ. Глава Кольцово сообщил, что к масштабному инвестпроекту уже проявляют интерес различные инвесторы, в том числе китайские.

Ранее мы сообщали о том, что вагоны новосибирского метро планируют заменить новыми до 2029 года.

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