В парке наукограда Кольцово откроется новый ресторан

26 августа в наукограде Кольцово в техническом режиме запустится кафе «Свобода». Это уже третье заведение предпринимателя Андрея Лялина. Примечательно, что инвестиции на открытие нового кафе привлекались методом краудфандинга.

Напомним, что впервые о планах открыть в парке Кольцово полноценное заведение общепита основатель сети кафе «Свобода» Андрей Лялин рассказывал на конференции «Маркетинг 3.0», организованной «ОПОРОЙ РОССИИ» и центром «Мой бизнес».

«Когда мы как-то гуляли по парку Кольцово, то не могли найти, где выпить кофе. Я пошел с этим вопросом в администрацию Кольцово. Так через 3 месяца в парке появилась кофейня. В день рождения Кольцово провели мероприятие «Свободафест», которое было очень востребовано аудиторией, ─ отмечал на конференции Андрей Лялин. ─ В итоге мы выросли из первоначального проекта и начали планировать большой ресторан в парке Кольцово».

В дальнейшем была запущена краудфандинговая программа по сбору средств на открытие этого заведения. Она осуществлялась как через продажу брендированных кружек, одежды и других аксессуаров, так и через прямые взносы, а также инвестиции в основной капитал.

По данным Rusprofile, Андрей Лялин является учредителем ООО «Свобода мерч». По итогам 2022 года прибыль компании составила 503 тысячи рублей.

Техническое открытие заведения состоится уже в ближайшую субботу, а официальное – 9 сентября. Об этом сообщается в официальной группе кафе в соцсетях.

На сегодня под брендом «Свобода» в Новосибирской области уже работают кофейни в Академгородке и Кольцово, однако новое кафе будет первым заведением в сети с полноценной кухней. Его площадь ─ 150 квадратных метров, из них 100 кв.м. приходится на основной зал с витражными окнами. В зале будет около 50 посадочных мест, в будущем появится также летняя веранда с видом на озеро, рядом с котором и расположено кафе.

Напомним, что в августе крупный федеральный застройщик «Эталон» анонсировал старт работ по ЖК «Счастье в Кольцово», в составе которого появятся детский сад и школа.