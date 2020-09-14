На выборах в Новосибирской области подтвердили 16 нарушений

Во время избирательной кампании в областной избирком поступали сообщения о незаконной агитации, подвозе и подкупе избирателей, а также работе с бюллетенями. 16 фактов подтвердилось.

Как сообщила глава облизбиркома Ольга Благо, в дни голосования в прессе и соцсетях появилось 160 сообщений о якобы нарушениях на избирательных участках. 113 из них касаются самого процесса голосования, например, работе с документами, 43 – незаконной агитации. Большинство из них не подтвердилось.

«По всем этим фактам незамедлительно проведена проверка, информация направлена в правоохранительные органы», — отметила Ольга Благо.

Кроме того, в избирком поступило 4 обращения по поводу отсутствия пандусов, отключения света, а также отсутствия председателя участковой комиссии на избирательных участках. Также 25 жалоб касались подвоза и подкупа избирателей.

16 фактов подтверждены, 14 подтверждены частично, по 7 фактам информация уточняется. В числе подтверждённых нарушений Ольга Благо назвала замену урны на избирательном участке и ошибку при сортировке бюллетеней. Все они были устранены.

В целом же, по словам главы облизбиркома, голосование прошло спокойно, а грубых нарушений не было.

«Все избирательные кампании прошли в достаточно спокойном штатном режиме. Реальных фактов нарушения избирательного законодательства, которые могли повлиять на результаты голосования, не установлено», — сказала Ольга Благо.

Ранее сообщалось о том, что большинство нарушений в ходе выборов опровергают с помощью видеофиксации.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.