Депутат Верховного Совета Хакасии, вчера требовавший задержать мэра Абакана, сегодня предупредил городскую избирательную комиссию об организации «каруселей». Кроме того, на одном из участков наблюдатели сообщили о подвозе избирателей. Информацию об этих случаях разместило информационное агентство «Хакасия».

Депутат Верховного Совета Хакасии от Партии пенсионеров Олег Иванов 8 сентября подал в Территориальную избирательную комиссию (ТИК) Абакана жалобу на то, что заборы и фасады муниципальных учреждений города были «обвешаны баннерами с изображениями кандидатов в депутаты». Причем, по мнению Иванова, эти баннеры не были оплачены кандидатами, а значит, как сделал вывод депутат, были незаконными. Он предоставил в ТИК адреса мест, где нашел вышеупомянутые баннеры, для проверки, а также попросил задержать мэра Абакана, дабы не допустить новых нарушений.

9 сентября Олег Иванов подал в ТИК Абакана предупреждение о том, что представители «Единой России» якобы планируют организовать «карусели» с подвозом избирателей на тех участках, где результаты голосования могут быть неудобными для представителей этой партии. Согласно тексту предупреждения, функционеры ЕР «организовали опрос на выходе с избирательных участков, чтобы понять где у них просадка результатов». Депутат ВС считает необходимым, чтобы на всех избирательных участках округа №8 Абакана присутствовал член ТИК, «чтобы он не просто сидел в избирательном участке, но и контролировал прилегающую территорию».

Тем временем, на одном из избирательных участков Усть-Абакана наблюдатели от КПРФ заявили о том, что уже зафиксировали подвоз избирателей. Согласно опубликованной информации, наблюдатели увидели, как к избирательному участку №375 приехал автомобиль, из которого «организованной толпой выходили жители» района. Сообщается, что, увидев наблюдателей, приехавшие оперативно покинули территорию участка.

Тем временем, по данным республиканского избиркома, на 15 часов местного времени в Абакане проголосовало 20 649 человек (15,42% от всех избирателей). Всего по республике явка составила 17,49% — в волеизъявлении поучаствовали 69 072 человека.

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