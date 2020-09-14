Мэром Ангарска вновь стал единоросс Сергей Петров

13 сентября 2020 года жители Иркутской области выбирали губернатора, 12 мэров, 35 глав поселений и депутатов 43 муниципальных дум. В частности в Ангарске прошли выборы мэра.

По данным на 5:36 утра 14 сентября, на выборах мэра Ангарска Сергей Петров набрал 65,54% или 35 704 голосов жителей города. Это почти в четыре раза больше, чем у его соперника – представителя КПРФ Александра Белова, получившего 19,70% и 10 734 голосов.

Третья позиция у представителя ЛДПР Дмитрия Тютрина, собравшего 4,27 % и 2327 голоса. Далее голоса поделили Юрий Балюев от Коммунистической партии социальной справедливости (2,34%), Владимир Зеленцов, представляющий партию «Патриоты России» (1,84%), Ирина Бартель из «Партии дела» (1,32%) и Валерий Попов, представляющий «Гражданскую платформу» (0,97%).

Кандидат от «Единой России» и действующий мэр Ангарска Сергей Петров переизбирается градоначальником уже во второй раз. В начале 90-х нынешний политик являлся успешным предпринимателем, создал компанию «Арктик», которая занималась промышленным альпинизмом, высотными и ремонтно-строительными работами в Ангарске. В 2013 году организация была признана лучшей строительной компанией Иркутской области. В 2014 году Петров оставил бизнес, уйдя в политику. Женат, имеет двоих детей.

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