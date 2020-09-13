По предварительным данным, самовыдвиженец в Заксобрание Новосибирской области Илья Поляков выигрывает выборы. Не исключено, что его соратники также получат мандаты.

Депутат Заксобрания, самовыдвиженец, председатель совета директоров строительной компании «Стрижи» по предварительным подсчетам опережает коллегу по региональному парламенту, коммуниста Андрея Жирнова. Они конкурируют за одномандатный округ № 22 в Заельцовском районе Новосибирска.

По данным штаба «Лиги эффективности», в которую помимо Полякова входят также три выдвиженца в городской совет, все 4 кандидата могут рассчитывать на мандаты.

На данный момент, по 22 округу в Заксобрание обработаны данные 28 из 40 участковых избирательных комиссий. 54 % — за Полякова.

Альтернативная система подсчета голосов КПРФ тоже прогнозирует победу Полякова.

Его соратники баллотируются в Совет депутатов Новосибирска. Так, на округе № 10 идет Екатерина Шалимова из «Стрижей». Она противостоит кандидату «Единой России», главе заельцовского отделения партии Арману Озманяну. Директор строительной компании «Альянс» Степан Сафонкин из «Лиги эффективности» тоже идет самовыдвиженцем. Его основные конкуренты – депутат горсовета, коммунист Валерий Науменко, чемпион Миша Алоян (самовыдвиженец с неформальной поддержкой «Единой России»). Лидер новосибирских «Зеленых» Игорь Украинцев, еще один соратник Ильи Полякова, конкурирует с депутатом горсовета, членом фракции ЕР Олегом Шестаковым и коммунистом Вадимом Канунниковым (сыном главы Центрального округа Новосибирска).

Полякова и троих его соратников поддержало «Умное голосование», которое на новосибирских выборах продвигала несистемная коалиция «Новосибирск 2020».

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