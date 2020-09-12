В течение первого выборного дня в Иркутской области проголосовали чуть более 8% избирателей, это составляет более 150 тысяч человек. Всего в Приангарье могут принять участие в голосовании 1 миллион 857 тыс. 646 человек.

Сегодня, в субботу в регионе стартовал второй день выборов. Напомним, на пост главы региона претендуют пять человек. Андрей Духовников от партии Жириновского, Лариса Егорова от «Справедливой России», Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости. А также, самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум пятьдесят процентов плюс один голос.

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