Кредитно-документарный портфель ВТБ в Новосибирской области по итогам первого полугодия увеличился на 5% и достиг 134,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств за отчетный период прирос на 10% и составил 112,6 млрд рублей.

В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель по итогам шести месяцев работы вырос на 9% до 95,7 млрд рублей. В структуре портфеля значительную долю (61%) занимает ипотечное кредитование (59,2 млрд рублей), прирост по отношению к началу года составил 12,8%. На втором месте — кредиты наличными, на них приходится 32,3 млрд рублей объема розничного портфеля (+5% с начала года).

Портфель привлеченных средств физлиц с учетом инвестиционных продуктов с начала года вырос на 8% и достиг 77,1 млрд рублей.

Всего за шесть месяцев ВТБ предоставил жителям Новосибирской области заемных средств на общую сумму 22 млрд рублей, что на 7% больше, чем в первой половине 2019 года. В общем объеме продаж розничных продуктов 63% (около 13,9 млрд рублей) составляют кредиты на приобретение жилья. По сравнению с прошлым годом объем выдачи ипотеки населению региона увеличился на 18%. В значительной степени это обусловлено последовательной политикой банка по снижению процентных ставок, а также с развитием программ льготной ипотеки с господдержкой.

Кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Новосибирской области на 1 июля 2020 года превысил 38,8 млрд рублей. При этом, банк нарастил портфель кредитов среднему и малому бизнесу на 8% до 26,4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов по итогам полугодия составил 35,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13%.

«В целом по итогам первого полугодия мы отмечаем рост основных показателей как розничного, так и корпоративного бизнеса, – резюмировал управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников – Ситуация с пандемией и вынужденной самоизоляцией придала дополнительный импульс для развития дистанционных услуг. Банк оперативно перестроил работу и предложил клиентам новые формы взаимодействия в условиях режима ограничений. Что касается деловой активности, то уже сегодня можно отметить, что вынужденная приостановка деятельности подтолкнула часть предпринимателей к переоценке форматов работы и к созданию новых перспективных направлений развития».

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