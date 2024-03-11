Новосибирская область вошла в топ-10 регионов России по выдаче POS-кредитов в январе

Новосибирская область замкнула топ-10 регионов РФ по выданным POS-кредитам в январе 2024 года. Разрыв с Москвой, лидером рейтинга, почти в 2 раза.

По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), объемы выдач новых POS-кредитов по России в январе 2024 года сократились по сравнению с декабрем прошлого года на 25%, а количество – на 21%. В январе было выдано 320,68 тысяч POS-кредитов на 23,15 млрд рублей, против 404,63 тысяч кредитов на 30,66 млрд рублей месяцем ранее. Средний чек по товарным кредитам за месяц снизился на 5%: с 76 до 72 тысяч рублей. Средний срок POS-кредитования на протяжении нескольких месяцев остается на уровне 21 месяца, тогда как годом ранее средний срок кредита составлял 12 месяцев.

POS — это аббревиатура от англоязычного сочетания point of sales, которое переводится как «точка продаж». Термин обозначает небольшой кредит для покупки конкретного товара, оформляемый прямо в точке его продажи — например, в гипермаркете бытовой техники, салоне сотовой связи или мебельном магазине.

По объемам выдач товарных кредитов в пятерку регионов-лидеров в январе этого года вошли: Москва – 20,77 тысяч кредитов на 2,17 млрд рублей, Московская обл. –17,95 тысяч кредитов на 1,66 млрд рублей, Санкт-Петербург – 13,12 тысяч кредитов на 1,11 млрд рублей, Краснодарский край – 14,15 тысяч кредитов на 1,07 млрд рублей и Свердловская обл. – 10,14 тысяч кредитов на 711 млн рублей.

Новосибирская область замкнула первую десятку регионов по объему выданных POS-кредитов в январе: 7,31 тысяча кредитов на общую сумму в 526 млн рублей, средний чек составил 72 тысячи рублей, а срок — 19 месяцев. По сравнению с декабрем 2023 года, значительное снижение продемонстрировали количество (-17%) и объем (-19%) кредитов, тогда как средний чек остался практически на том же уровне (-2%).

Следом расположились Красноярский край и Иркутская область, на две позиции ниже Кемеровская область. В Красноярском крае взято 7,2 тысячи кредитов на сумму в 524 млн рублей, средний чек составил также 72 тысячи рублей, а на выплату долга требуется уже 20 месяцев. Жители Иркутской области оформили 8,27 тысяч кредитов, но на меньшую сумму — 502 млн рублей. Средние чек и количество месяцев тоже меньше — 61 тысяча рублей и 19 месяцев. В Кузбассе жители взяли 7,08 тысяч кредитов на 443 млн рублей, средние чек и срок кредита — 63 тысячи рублей и 18 месяцев.

По данным ОКБ, в топ-30 по объему новых POS-кредитов также вошли Омская область (25 место) и Алтайский край (26 место). В Омской области взято 4,43 тысячи кредитов на 281 млн рублей, в Алтайском крае сумма немного меньше — 4,6 тысяч кредитов на 272 млн рублей.

«Поскольку POS-кредитование является целевым, т.е. используется для финансирования конкретных покупок, главный фактор, который определяет рост цен товаров и услуг, а значит, и среднего размера кредита – это инфляция. Также после стресса 2022 года, когда россияне переключились на сберегательную модель поведения, отличающуюся экономией, осторожностью и самоограничениями, в 2023 году потребительские настроения вместе с аппетитами к кредитованию существенно повысились. Что касается роста среднего срока по новым POS-кредитам, то здесь сработало сразу несколько причин. С одной стороны, рост среднего чека и рост процентных ставок (из-за повышения ключевой) создали предпосылки к существенному увеличению ежемесячного платежа. С другой стороны, макропруденциальное регулирование было, напротив, направлено на снижение долговой нагрузки и вынуждало кредиторов предпринимать меры по тому, чтобы платёж по кредиту не повышался. Как следствие, эта задача решилась за счёт представления кредитов на более длительный срок», — пояснил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин. Его слова приводит пресс-служба компании.

Напомним, что ранее стал известен рейтинг субъектов РФ по закредитованности населения. Красноярский край и Кемеровская область оказались лидерами рейтинга среди сибирских регионов.