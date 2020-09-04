Директор новосибирской школы за год заработала в два раза больше мэра

Руководители новосибирских детских садов и школ обнародовали декларации о доходах и имуществе. Самый большой доход в размере более 8,4 млн рублей задекларировала руководитель средней школы № 119 в Советском районе.

Декларации руководителей дошкольных и образовательных учреждений опубликованы на сайте мэрии Новосибирска. Наибольший доход за 2019 год – более 8,4 млн рублей — показала директор средней школы № 119 в Советском районе Марина Притула. В ее собственности находится квартира площадью 102 кв. м, кроме того, директор владеет половиной земельного участка с домом в Испании. Судя по декларациям, руководитель 119-й школы стала единственной среди новосибирских коллег, задекларировавшей зарубежную недвижимость.

Еще один солидный заработок в размере около 7 млн рублей указан в документах директора средней школы № 134 на улице Петухова Галины Ерисовой. В собственности у нее несколько больших садовый участков, квартира и нежилое помещение. Более 5,1 млн заработала за год директор МБОУ СОШ № 202 на улице Белинского Светлана Душтакова, около 4,5 млн – директор школы № 57 на улице Авиастроителей Татьяна Степина, более 4 млн рублей показали в декларациях руководитель школы № 92 Дмитрий Зимин и директор спецшколы № 60 Наталья Шаяхметова. Что касается самых скромных доходов, их продемонстрировала заведующая детсадом № 445 на улице Пархоменко Наталья Околович, возглавляющая учреждение с 2006 года. Судя по декларации, за год она заработала 655 рублей.

Напомним, ранее были опубликованы декларации городского и областного руководства. Заработок губернатора Андрея Травникова за 2019 год составил чуть более 6 млн рублей, доход мэра Анатолия Локтя — чуть более 3,6 млн рублей.

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