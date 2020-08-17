Чиновники новосибирской мэрии обнародовали доходы

Доходы мэра Новосибирска Анатолия Локтя за 2019 год выросли почти на 300 тыс. рублей.

Декларации о доходах и имуществе за 2019 год опубликованы на сайте мэрии Новосибирска. Заработок градоначальника за год составил чуть более 3,6 млн рублей. Напомним, за 2018 год его доходы составили около 3,3 млн рублей. В собственности у Анатолия Локтя находится квартира площадью 34,4 кв. м. Еще две квартиры площадью 105,6 и 59,8 кв. м находятся в собственности его супруги, ее доход за 2019 год составил чуть более 1,5 млн рублей. Автомобиля, судя по декларации, у семьи мэра Новосибирска нет.

Что касается заместителей Анатолия Локтя, самый большой доход (3,1 млн рублей) задекларировал первый заместитель мэра Геннадий Захаров. Его коллега, первый заместитель Борис Буреев, заработал 2,8 млн рублей, заместитель Артем Скатов – 2,3 млн рублей, Олег Клемешов – 2,2 млн рублей, Валерий Шварцкопп – 2,3 млн рублей, Алексей Кондратьев – 2,2 млн рублей. Наименьший доход задекларировала заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. Однако, для ее супруга, бизнесмена и депутата заксобрания Дмитрия Терешкова год был достаточно успешным, он заработал более 30 млн рублей.

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