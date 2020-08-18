Доход новосибирского министра в 5 раз превысил доход губернатора

Руководство правительства Новосибирской области и региональный кабмин отчитались о доходах за 2019 год и имуществе. Самый большой доход, более 34 млн рублей, задекларировал министр региональной политики Игорь Яковлев.

Заработок губернатора Андрея Травникова за 2019 год составил чуть более 6 млн рублей, его супруги – около 47 тыс. рублей. В собственности у главы региона находятся квартира 40 кв. м и три гаражных бокса, а также кроссовер Volkswagen Tiguan. У его супруги – земельный участок 3,9 тыс. кв. м и жилой дом площадью 85,7 кв. м. В совместной собственности семьи Травниковых также находится квартира площадью 122, 3 кв. м.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов за год заработал 5,6 млн рублей, еще около миллиона заработала его супруга. В собственности семьи значатся две квартиры и автомобиль Hyundai Santa Fe. Доход первого заместителя Владимира Знаткова составил 8,3 млн рублей, его супруги – около 1,3 млн рублей. Недвижимости в собственности у семьи Знатковых нет, только квартира и гараж в пользовании. Из автомобилей Владимир Знатков предпочитает Lexus RX200t.

Что касается заместителей губернатора, Ирина Мануйлова за 2019 год заработала 2,7 млн рублей, недвижимостью и машиной она не владеет. Доход Сергея Нелюбова за год составил 4,8 млн рублей (в собственности квартиры и доля земельного участка), Сергей Сёмка заработал 4,7 млн рублей (недвижимости в собственности нет, только автомобиль Toyota Camry), Вячеслав Ярманов – более 13,5 млн рублей. Вячеслав Ярманов владеет несколькими земельными участками и жилыми домами, квартирой, нежилыми помещениями, легковыми и грузовыми автомобилями, включая два Lexus и трактор «Беларусь».

В кабмине самый впечатляющий годовой доход оказался у министра региональной политики Игоря Яковлева, он составил около 34,4 млн рублей. 8,8 млн рублей заработал министр здравоохранения региона Константин Хальзов, его супруга – 6,3 млн рублей. У остальных руководителей министерств региона годовой доход в среднем составил от 4 до 6 млн рублей.

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