В новосибирских школах отменят занятия 11 и 12 сентября в связи с проведением Единого дня голосовани. Сами выборы пройдут в городе 13 сентября.

В пятницу, 11 сентября, и в субботу, 12 сентября, все уроки в новосибирских школах будут отменены. А в воскресенье, 13 сентября, в Новосибирске пройдут выборы в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами.

«Это решение избирательной комиссии, и мы его принимаем», — пояснил мэр.

Мэр также отметил, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди учителей новосибирских школ не отмечались, а очаги заражения с момента введения дистанционного обучения в образовательных учреждениях города не фиксировались.

Ранее сообщалось о том, что в Алтайском крае учителя судятся с администрацией своей школы из-за объединения детей разного возраста в один класс.

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