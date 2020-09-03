В Алтайском крае учителя судятся с администрацией своей школы

Неприятный прецедент рассматривает прокуратура Алтайского края. Педагоги из села Таловка Змеиногорского района обратились к правоохранителям за помощью из-за объединения детей разного возраста в один класс. Такое решение им навязала администрация школы. Учителя уверены, что от этого значительно пострадает качество преподавания, а они значительно потеряют в зарплате.

По словам учителей, в самом начале учебного года им в приказном порядке объявили, что уроки по нескольким предметам будут объединенными.

«Например, есть предмет «Литературное чтение». Разработана программа для третьего класса, другая – для четвертого. Но нам предлагают собрать на урок вместе и третьеклассников, и четвероклассников (всего 18 человек). Тоже с предметом «Окружающий мир». Кстати, по этим предметам четвероклассники пишут всероссийскую проверочную работу», — поделилась с барнаульскими журналистами преподаватель английского языка Татьяна Асташкина.

Учитель и ее коллеги не понимают, как им проводить уроки «скопом». «Там же темы совершенно разные! Качество преподавания явно пострадает при такой раскладке. Как, например, презентацию проводить, собрав два класса вместе? То, что будет интересно третьеклассникам, неинтересно четвероклассникам, и наоборот»», — отметила Татьяна Асташкина.

Кроме этого, также предложили собрать несколько классов на уроках ОБЖ, второго иностранного языка, музыки и физкультуры. На урок музыки администрация школы планирует собрать первый и второй классы в одну группу и пятый, шестой и седьмой – во вторую.

«Как до этого можно было додуматься в условиях продолжающейся эпидемии? У нас в школе и помещений нет таких больших, чтобы урок безопасным был. Мало того, что у нас учебников вообще нет. Даже мне, учителю, приходится самой из Интернета учебник распечатывать, так теперь еще хлеще… Должны были заранее предупреждать о таком сокращении, а тут как обухом по голове», — отметила алтайским СМИ учитель биологии Галина Карпова. Кроме того, есть немалая вероятность того, что сельские учителя потеряют в зарплате.

Теперь стороны ждут решения прокуратуры региона. «КС» будет следить за развитием событий.

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