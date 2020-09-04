Балет и самолеты

2 сентября в зале ожидания аэропорта Толмачёво начала работу выставка «НОВАТ: история и современность», посвященная 75-летнему юбилею Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Выставка была организована совместно НОВАТом и АО «Аэропорт Толмачёво» при поддержке Фонда президентских грантов.

Из представленных на выставочных стендах материалов авиапассажиры смогут узнать о постановках театра разных лет, увидеть фотографии звезд в исторических и современных спектаклях театра.

Праздничную атмосферу события задал камерный ансамбль НОВАТа под руководством Натальи Жук, исполнивший для собравшихся сочинения Вивальди, Моцарта, Рамо и других композиторов.

Советник генерального директора НОВАТа, экс-министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, открывая выставку, отметил: «История нашего театра тесно связана с историей Новосибирска. Для новосибирцев НОВАТ – Театр Победы, главный символ города. Замечательно, что прилетающие в наш город пассажиры здесь, в аэропорту будут знакомиться со спектаклями театра и его историей. Сегодня мы хотим поблагодарить администрацию аэропорта Толмачёво и Фонд президентских грантов за помощь в организации этой выставки».

Заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов подчеркнул: «Хочу поздравить всех нас с этим замечательным событием – открытием выставки, на которой мы видим вехи истории нашего театра оперы и балета. Оперный театр пережил с Новосибирском все главные события. Его открытие в первые дни после Великой Победы определило его неоспоримый статус главного символа Новосибирска. Такое значение имеет и само здание театра, и то, как он обогащает культурную жизнь города, поэтому хотелось бы поблагодарить руководство НОВАТа за такие инициативы в столь непростое время».

Выставка в зале ожидания на первом этаже аэропорта Толмачёво будет работать до октября 2020 года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.