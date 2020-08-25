Григорий Милогулов назначен заместителем министра культуры Новосибирской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По данным пресс-службы областного минкульта, на должности замминистра Григорий Милогулов будет курировать развитие профессионального искусства, образования в сфере культуры и искусства Новосибирской области, международной деятельности в сфере культуры, а также сохранение культурного наследия.

Напомним, что Григорий Милогулов имеет большой опыт работы в общественных и международных структурах. В разные годы он занимал должности заместителя директора и директора РОО «Альянс Франсез-Новосибирск», директора основанного Эдуардом Тараном делового клуба «РДК», директора по коммуникативным проектам и международным связям АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

Пост министра культуры Новосибирской области занимает Наталья Ярославцева.

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